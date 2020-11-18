Koronavirüs yasakları kapsamında geçtiğimiz dönemlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında sadece velileri ile birlikte dışarı çıkma izni bulunan vatandaşlar, bu yasak sürecinde de aynı şekilde bir durum ile karşılaşıp karşılaşmayacağını merak ediyor. İşte, 20 yaş altı veli ile çıkabilir mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

20 YAŞ ALTI VELİ İLE ÇIKABİLİR Mİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı vatandaşlar için veli ile dışarı çıkma konusunda herhangi bir açıklama gelmedi. Genelgede 20 yaş altı için yer alan bilgiler ise şu şekilde;

"Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır."