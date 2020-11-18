20 yaş altı veli ile çıkabilir mi?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. 20 yaş altı kişiler velileri ile dışarı çıkabilir mi sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden bu konu hakkında araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 20 yaş altı veli ile çıkabilir mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Koronavirüs yasakları kapsamında geçtiğimiz dönemlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında sadece velileri ile birlikte dışarı çıkma izni bulunan vatandaşlar, bu yasak sürecinde de aynı şekilde bir durum ile karşılaşıp karşılaşmayacağını merak ediyor. İşte, 20 yaş altı veli ile çıkabilir mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
20 YAŞ ALTI VELİ İLE ÇIKABİLİR Mİ?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı vatandaşlar için veli ile dışarı çıkma konusunda herhangi bir açıklama gelmedi. Genelgede 20 yaş altı için yer alan bilgiler ise şu şekilde;
"Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır."
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