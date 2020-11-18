MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri20 yaş altı veli ile çıkabilir mi?
GeriGündem 20 yaş altı veli ile çıkabilir mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 18.11.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

20 yaş altı veli ile çıkabilir mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
20 yaş altı veli ile çıkabilir mi?
Abone Olgoogle-news

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. 20 yaş altı kişiler velileri ile dışarı çıkabilir mi sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden bu konu hakkında araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 20 yaş altı veli ile çıkabilir mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Koronavirüs yasakları kapsamında geçtiğimiz dönemlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında sadece velileri ile birlikte dışarı çıkma izni bulunan vatandaşlar, bu yasak sürecinde de aynı şekilde bir durum ile karşılaşıp karşılaşmayacağını merak ediyor. İşte, 20 yaş altı veli ile çıkabilir mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

20 YAŞ ALTI VELİ İLE ÇIKABİLİR Mİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı vatandaşlar için veli ile dışarı çıkma konusunda herhangi bir açıklama gelmedi. Genelgede 20 yaş altı için yer alan bilgiler ise şu şekilde;

"Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle