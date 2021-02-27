20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Gözler 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararlarında

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması koronavirüs kısıtlamalarında uygulanmaya devam ediyor. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağında esneme olabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kabinede de bunun biz tekrar müzakeresini yapacağız." dedi. Ancak 20 yaş altı için henüz bir açıklama yapılmadı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler için sürüyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Normalleşme takvimi ile ilgili henüz kesin açıklama gelmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Pazartesi günü kabine toplanacak. Merak edilen bir konu kısıtlamaların gevşetilmesi. Hangi iller ön planda olacak ve dün Sağlık Bakanı Koca bir açıklama yaptı. 'Mutasyon etkili, bulaşıcılık arttı.' dedi. Değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulunun çalışmalarının pazartesi günü kabinenin önüne geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kabinede de bunun biz tekrar müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerimizde, ne konumda olduğunu, ne denli istatistiki eğriler, nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak. Bu sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız, bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor, bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim."

TOPLU TAŞIMA İÇİN MUAFİYET AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına kısıtlama getirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanlara kısıtlama muafiyeti getirildi.

Kısıtlamadan muaf tutulacaklar belge şartıyla araçlarıyla ya da toplu taşımayla okullara gidebilecekler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.