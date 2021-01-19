20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte en son gelişmeler

Yaklaşık iki aydır devam eden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, milyonlarca vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu yaş grubundaki vatandaşlar, belirlenen izin saatlerinde sokağa çıkabiliyor. İşte, 20 yaş altı sokağa çıkış saatleri ve konuya dair son gelişmeler...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

Vaka sayılarında yüzde 60’a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme gündeme geldi: Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Söz konusu kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği, olası düzenlemelerin Bakanlar Kurulu kararlarının ardından alınacağı tahmin ediliyor.

Bu hususta bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.