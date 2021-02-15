20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve genelgenin detayları

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında hayata geçirilen karar ile 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler için sokağa çıkma yasağı geçerli oluyor. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iller bazında kısıtlamalarda gevşeme olabileceğini belirtti. Ancak 20 yaş altı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca kısıtlamalara ilişkin şu bilgileri verdi;

Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yapmıştı.

Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili Kabine toplantısını işaret etmişti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı. Kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

MART AYI BEKLENTİSİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.