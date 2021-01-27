20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine toplantısı açıklaması

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri kapsamında vatandaşlar evlerinde kalıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamada koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili kabine toplantısına işaret etti ve ‘Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız.’ dedi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullanırız. Kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.