20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri için gözler resmi açıklamada

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması gündemde yer alan konuların başında geliyor. Yaklaşık iki aydır devam eden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler için sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlama kararlarının Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı bildirdi. Ancak 20 yaş altı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullanırız. Kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.