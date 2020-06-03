20 yaş altı otobüse binebilir ve toplu taşıma kullanabilir mi?
20 yaş altı otobüse binebilir mi sorusu, bir süredir sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evden dışarı çıkamayan gençler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Belirli kurallar dahilinde sokağa çıkma yasağı izninden faydalanan 0-18 yaş gençler, bu tarz durumlarda otobüse ve diğer toplu taşıma araçlarına binip binemeyeceklerini merak ediyor. Peki, 20 yaş altı otobüse ve toplu taşımaya binebilir mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
İçişleri Bakanlığı tarafından sınırları belirlenen sokağa çıkma kısıtlaması ve izniyle ilgili genelgeler, bu kısıtlamaya dahil olan kişiler için kurallar bütününü oluşturmaktadır. Yayımlanan genelge kapsamında uyulması gereken kurallara riayet edilmediği taktirde para cezası kesilebilmektedir.
Bu kapsamda bakıldığında 20 yaş altı otobüse binebilir mi ya da toplu taşıma kullanabilir mi hususunda genelgede herhangi bir sınırlayıcı durum yer almıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle