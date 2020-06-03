20 yaş altı otobüse binebilir ve toplu taşıma kullanabilir mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından sınırları belirlenen sokağa çıkma kısıtlaması ve izniyle ilgili genelgeler, bu kısıtlamaya dahil olan kişiler için kurallar bütününü oluşturmaktadır. Yayımlanan genelge kapsamında uyulması gereken kurallara riayet edilmediği taktirde para cezası kesilebilmektedir.

Bu kapsamda bakıldığında 20 yaş altı otobüse binebilir mi ya da toplu taşıma kullanabilir mi hususunda genelgede herhangi bir sınırlayıcı durum yer almıyor.