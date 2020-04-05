20 yaş altı ne diyor

ÇOK YERİNDE BİR KARAR

Emirhan Civelek (20,-Kayserispor futbolcusu): Bence çok doğru bir karar çünkü gençler dışarıda vakit geçiriyor ve virüs taşıyıcısı konumuna geliyor. Hastalığın daha fazla yayılmaması için böyle bir karar verildi biz de sporcular olarak tabii ki bu karara uyuyoruz. Zaten yasak gelmeden önce de evdeydik. Evde antronörlerimizin verdiği programlar var onları uyguluyorum, her gün düzenli şekilde spor yapıyorum. Bizim her zaman kendimizi hazır tutmamız gerekiyor çünkü tekrar sahalara ne zaman döneceğimiz belli değil. Bu dönemi kendime faydalı şekilde geçirmeye çalışıyorum.

ÇALIŞANLAR DA VAR

Öyküm Bozkurt (18-üniversite öğrencisi): Bence mantıklı bir adım ama bunun tüm yaş gruplarına uygulanması gerekir. 20 yaşının altında çalışmak zorunda olan insanlar ve bu insanların kazandığı paralarla geçinen aileler var. Onları da düşünmek gerekiyor. Öğrenci gençler açısından problem yok yeter ki bu virüs dursun. Biz zaten evden çıkmıyorduk ama çalışanlar için ekonomik anlamda çözümler üretilmeli.

NEDEN BİZ

Aleyna Serep Tüt (18-lise öğrencisi): Ben zaten hep evdeydim bir şey değişmedi benim açımdan. Sınavlara hazırlık yılım ve ona çalışıyorum. Bana alınan karar mantıksız geliyor. Sadece 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı değil bence herkes için sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ama tabii bu karar hiç olmamasından daha iyi.