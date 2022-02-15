20 TL’lik Kazı Kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı

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Edremit ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan Şadan Çapar'a ait 101482 nolu bayiden 20 TL’lik Kazı Kazan kuponu alan esnaf, 1 milyon TL ikramiye kazandı. Bayi Çapar, iş yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra büyük bir sevinçle geri gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen müşterisinin, biletini makineye okuttuğunda 1 milyon TL'lik ikramiye kazandığını gördüğünü söyledi.

"ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYDI"

Çapar, “Müşterim çok mutlu ve heyecanlıydı. İhtiyacı olan, tanıdığımız bir arkadaşımız. İnşallah ailesiyle beraber güle güle yemesini temenni ediyorum. 20 TL’lik kazı kazana 1 milyon TL ikramiye verildi. Bugün kendisiyle görüştük. İstanbul’da parasını teslim almış. Yemek yediğini söyledi. İnşallah bizi de mutlu etmesini temenni ediyoruz” dedi.