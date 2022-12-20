20 santim karda - 25 derece soğukta vatan görevi

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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin zorlu kış şartları altında sürdürdüğü terörle mücadelesiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Mehmetçiğin sınır hattı ve ötesinde görev yaptığı üs bölgelerinin tamamına yakınının kar altında kalmaya başladığı bildirildi.

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Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı yurtiçi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 312’sinde kar kalınlığı 20 santimetrenin üzerine çıktı. Irak’ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi’nde ise kar kalınlığı bir metreye yaklaştı. Üs bölgelerinin yarısından fazlasında sıcaklık değerleri sıfırın altına inerken en soğuk gece, eksi 25 ile İkiyaka Dağları’ndaki Binbir Kapı Üs Bölgesi’nde yaşandı.

Mehmetçiğin tüm ihtiyaçlarının sırt çantasında ve yanında olduğunu belirten askeri kaynaklar, “Sırt çantasında kılık- kıyafet ve teçhizatları bulunuyor. Eksi 25 dereceye kadar personeli sıcak tutan özel kamuflaj ve içinde vücut ısıtıcı var. Soğuk iklim teçhizatı uzun süre su geçirmezlik özeliğine sahip. Aynı zamanda kar kamuflajı da sağlıyor” bilgisini verdi. Vücut ısıtıcısının 15 saate kadar Mehmetçiğe istediği yerde ısınma sağlama amacı taşıdığına dikkat çekiliyor.

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KAR İÇİNDE ‘İGLO’ EVLER

Zorlu kış şartlarının üstesinden gelmek için askerler ayrıca buz kazması, kar küreği, termal maskeye de sahip. Operasyon beresi, soğuk iklim eldiveni, anti bakteriyel soğuk iklim çorapları ve eksi 25 dereceye kadar sıcak tutan termal içlik giyiyor. Benzinle çalışan mini ocaklar personelin arazide kumanyalarını ısıtmak amacıyla kullanılıyor.

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Stratejik noktalardaki üs bölgelerinde görüntü izleme merkezi, konteyner ve manga yaşam alanları ile banyo, çamaşır, tuvalet ve revir konteynerleri, seyyar fırın ve mutfak ünitesi, soğuk hava deposu ve mutfak makineleri yer alıyor. Mehmetçik, derin kar ve şiddetli soğuklardan iglo evler, eğik barınak, tilki oyuğu, kar mağarası, ateş yakma bölgesi gibi yerler kurarak kendisini koruyor. İglo evler hava sıcaklığı eksi 20-30 dereceye kadar dayanıklı.