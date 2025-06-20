20 milyonu aşkın öğrenci için 'karne zili' çaldı! Okullarda yeniden zorunlu oluyor! Yönetmelik değişti

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İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim alan 20 milyondan fazla öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yaptı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024, ikinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapıldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan ve okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilen yeni müfredatın ilk yılı da tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere okullarda serbest kıyafetin yerine tekrar forma uygulamasının başlayacağını belirtti.

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Bakan Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Okul bahçesindeki yıl sonu etkinliklerine de katılan Tekin, daha sonra "Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı"nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bu eğitim öğretim yılına başlarken üç konuya odaklandıklarını anlatan Tekin, "Bunlardan bir tanesi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla adlandırdığımız müfredattı. Eğitim öğretim programlarımızı çağın gerektirdiği formatla, yöntemle revize ettik. Bu revizyonu yaparken bizi ülke, millet, devlet olarak dimdik ayakta tutacak, geçmişimizden sahip olduğumuz değerlere sımsıkı sahip olduk. Geleceğe bu değerlerin bize verdiği güçle bakacak kuşak yetiştirmek üzere programlarınızın içerisine milli ve manevi değerlerimizi içselleştirmelerini sağlayacağımız önermelerin, hususların yerleştirildiği bir müfredat oluşturduk." ifadelerini kullandı.

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Tekin, bu modeli bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarında uygulamaya başladıklarını belirterek,diye konuştu.

"İKİNCİ SINIFLARDA DA UYGULANACAK"

Bu modelle ilgili olarak izleme ve değerlendirme mekanizmalarını da hayata geçirdiklerine değinen Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerin ikinci sınıflarında da modelin uygulanacağını ve kademeli şekilde müfredatın hayata geçmiş olacağını kaydetti.

Tekin, ikinci öncelikli konunun "mesleki eğitim" olduğunu, 10 Ağustos 2024 itibarıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi yayınladıktan sonra bir dizi faaliyeti hayata geçirdiklerini söyledi.

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Bu kapsamda yeni mesleki ve teknik eğitim okul türleri haricinde ortaokullarda da zanaat atölyeleri açılmasına kadar yıl içerisinde birçok adım attıklarını anlatan Tekin, çocukların akademik başarılarında öğretmenler kadar ailelerinin de çok belirleyici katkısı olduğunu ve ailelerle bu süreci yürütebilecek çalışmaların üçüncü önemli konu olduğunu belirtti.

Tekin, bu üç ana eksen dışında başka yenilikler de gerçekleştirdiklerini, Anayasa Mahkemesinin iptali sonrasında yeniden yasama organının gündemine gelen ve 2024 yılı ekim ayında yasalaşarak yürürlüğe giren öğretmenlik mesleği hakkındaki kanunun bu yeniliklerden biri olduğunu ifade etti.

Bu kanunun içerisinde hayata geçirilen bir başka uygulamanın da Milli Eğitim Akademisi olduğuna işaret eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bunların dışında geçtiğimiz yılda eğitim öğretim yılı başlarken özellikle ilkokullarda ve ortaokullarda her yıl bir kaosa dönen uygulamayı düzene soktuk. Çocuklar okula başlarken öğretmen seçmek, okul seçmek üzerine başlayan ve en nihayetinde de okuldaki eğitim kurumu yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi farklı şekillerde zan altında bırakan, ayyuka çıkan haberlerle karşı karşıya kalıyorduk. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında bir yazılım hayata geçirdik ve şöyle bir uygulama başlattık. Zaten zorunlu eğitim çağındaki bütün çocuklarımız, ilkokul ve ortaokullarla ilgili olarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre evine en yakın, en uygun okula öğrenci olarak kaydının yapılmasını sağlıyorduk. Şimdi bu konudaki inisiyatifi taşrada alıp doğrudan Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde yaptık. Okul yöneticilerimiz zan altında kalmaktan kurtuldu. Okullardaki özellikle sınıf öğretmenlerimizin yaşadığı incitici uygulamalar ortadan kalkmış oldu."

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Yapay Zeka Politika Belgesi'ni geçen hafta kamuoyuyla paylaştıklarını anlatan Tekin, Bakanlık bünyesinde Yapay Zeka Daire Başkanlığı kurulduğunu dile getirdi.

Tekin, "Bir başka husus, önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak." diye konuştu.

Çocukların gündelik hayatta Türkçe kullandığı kelime sayısının kendilerini çok rahatsız ettiğini ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Çocuklarımız ebeveyn ya da büyükleri olarak bizlerle irtibata geçerken çok fazla sosyal medya dili kullanmaya başladı. Geleneğimizden beslenen çok sayıda kelimenin unutulduğu, çocuklarımız tarafından kullanılmadığı bir dönem yaşamaya başladık. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl başlattığımız 'Dilimizin Zenginlikleri Sözlük Özgürlüktür' projesinin devamı niteliğinde bu yıl söz varlığımızın tespitiyle ilgili önemli projeyi daha hayata geçirdik. Çocuklarımızın gündelik hayatta kendilerini daha sağlıklı ifade edebilmeleri için söz dağarcıklarını geliştirecek önemli adım attık."

Tekin, yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen ve 75 bine yakın okulu olan büyük bir aile olduklarını belirterek, "Bu kadar büyük bir ailenin içerisinde mutlaka hoşumuza gitmeyen, tasvip etmediğimiz uygulamalar olacaktır ama medyanın sorumluluğu kötü örnekleri değil, iyi örnekleri haberleştirerek yaygınlaştırmak. Bu hem medya etiği açısından çok saygın bir davranış hem de öğretmen arkadaşlarımızın hukuku, emeklerine saygı açısından çok önemli. O anlamda öğretmen arkadaşlarımızın, okullarımızın bu iyi uygulamalarını haberleştirelim. Siz basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyorum."

Bir gazetecinin "4+4+4" sisteminde düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Tekin, bu sistemin, 28 Şubat sürecinin dayattığı anti-demokratik mantığın ortadan kalkması ve az olan Türkiye'nin ortalama eğitim süresinin artması için 2011 yılında getirildiğini söyledi.

Tekin, "Bu anlamda Türkiye, bu iki önemli gerekçenin sonlandığı bir dönemi yaşıyor. Artık bu Türkiye, öyle bir Türkiye değil. Hem ortalama eğitim süresinin üzerindeyiz hem de 28 Şubat'ın yasakçı zihniyetinin getirdiği dayatmacı mantık artık ortadan kaldırılmış durumdadır. Dolayısıyla Bakanlık olarak bu konuda kamuoyundaki tartışmaları izleyeceğimizi söyledik. 12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek. Bunun yasal düzenlemeyle, siyasi erkin de katıldığı düzenlemeyle olması gerekiyor. Bu konudaki kanaatlerimizi ilgili ortamlarda dile getireceğiz. Ondan sonra da nasıl bir adım atacağımızı görmüş olacağız." şeklinde konuştu.

İzmir'de, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte 732 bin 341 öğrenci karnesini aldı. İzmir Valisi Süleyman Elban başta olmak üzere protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini dağıttı.

İzmir'de 2 bin 560 okulda eğitim gören 732 bin 341 öğrenci karnesini aldı. Karne günü için Kemalpaşa Merkez Cumhuriyet İlkokulu'na tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı katıldı. Vali Elban, çocuklara tatilde dinlenmeleri ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Ardından Vali Elban, Yahşi, ve Sarı tatil heyecanı yaşayan öğrencilere karnelerini ve karne hediyelerini verdi. Törenin ardından Vali Elban, öğretmenlerle bir araya geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te öğrenciler karnelerini aldı.

Gaziantep'te 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne töreni düzenlendi.

Emine Ulusoy İlkokulu'ndaki törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali Çeber, Gaziantep'te 705 bin öğrenciye bugün karne verildiğini söyledi.

Gaziantep'te 2 bin 246 eğitim kurumunda, 36 bin öğretmenle bu yıl eğitim öğretim dönemini tamamladıklarını belirten Çeber, "Depremde 105 okulumuz ve 705 derslik kullanılamaz haldeydi. 2 yılda bu sorunu aşacağız dedik. 105 yeni okul yaptık. 705 dersliği 2 bin 500 derslik olarak yaptık. Okul sayımızı, dersliği artırdık şu an 121 yeni eğitim kurumunun yapımı devam ediyor. 2 bin 500 sınıf çok yakın zamanda faaliyete alınacak, inşallah Gaziantep'te bir kaç yıl içinde standartlarımızı artıracağız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından karne alan öğrencilere ve velilere seslendi. Bakanlık şu ifadelere yer verdi;

"Eylülde Sağlıkla Kavuşmak Üzere, İyi Tatiller!

Türkiye Yüzyılı”nı eğitimle inşa etme ülkümüzü; ufuk açan fikirleri, aydınlık kılavuzlukları ve sonsuz emekleriyle taçlandıran, bütün başarılarımızın mimarı kıymetli öğretmenlerimize her daim minnettarız…

Çıktığımız tüm yolculukların olmazsa olmaz paydaşları değerli velilerimize her türlü iş birliği için teşekkür ederiz.

En büyük gücümüz ve hayal ettiğimiz her güzelliğin ilhamı olan sevgili öğrencilerimizin gözlerinden öper, her birine mutlu ve sağlıklı günler dileriz.

Her şey gönlünüzce olsun…"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri'de ortaokul öğrencilerine karne dağıttı. Törende konuşan Tunç, öğrencileri kutladı, öğretmenlere ve ailelere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Kayseri'nin eğitim ve öğretime çok önem verdiğini, hem ticaretin hem de ekonominin kalbi olan şehrin aynı zamanda hayırseverleriyle de bilindiğini belirten Tunç, "Bugün karne törenini yaptığımız Osman Ulubaş Ortaokulu gibi Osman amcamızın Kayseri'de yaptırdığı 16 okul var. Kendisine şükran borçluyuz. Eğitim, öğretime sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. Osman abi gibi Kayseri'de eğitime destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz, onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

"Eğitim bir ülkenin kalkınması için en önde gelen şart. Bizim en önemli gücümüz insan kaynağımız. İnsan kaynağımızın güçlü olması lazım ki ülkemiz güçlü olsun, dünyada söz sahibi olsun. Dünyada adaleti, hakkaniyeti savunabilmemiz için insan kaynağımızın güçlü olması lazım. O nedenle çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi lazım. Geleceğimizin teminatı gençlerimize büyük önem vermemiz lazım. Bu anlamda Kayseri'miz önde gelen illerimizden. Hayırseverlerimiz bu konuda devletimize büyük destek sağlıyorlar, onlara müteşekkiriz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız eğitime büyük bir önem veriyor. Bütçede en fazla kaynağı eğitime ayırıyor, çocuklarımıza, geleceğimize ayırıyor. Her türlü imkanlar, gençlerimizin, eğitimcilerimizin emrinde olmaya devam edecek."

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilerin güzel sonuçlar almasını dileyen Tunç, hafta sonu da üniversite sınavına girecek öğrencilere başarılar ve zihin açıklığı diledi.

Bakan Tunç, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları, spor yapmaları ve sosyal medyadan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Hayırsever Osman Ulubaş da öğrencilere öğretmenlerinin kıymetlerini bilmesini tavsiye etti.