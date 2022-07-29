HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

20 milyonluk vurgun! Ä°ÅŸ ilanÄ±yla dolandÄ±rdÄ±lar

#Ä°stanbul#ÅžanlÄ±urfa#DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k
20 milyonluk vurgun Ä°ÅŸ ilanÄ±yla dolandÄ±rdÄ±lar

Sosyal medyada yÃ¼ksek kazanÃ§lÄ± iÅŸ ilanlarÄ± paylaÅŸarak dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ± tespit edilen ÅŸÃ¼phelilere Ä°stanbul ve ÅžanlÄ±urfa'da yapÄ±lan operasyonda 9 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin 20 milyon lira dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ± belirtildi.

Haberin DevamÄ±

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri sosyal medyada yÃ¼ksek kazanÃ§lÄ± iÅŸ ilanÄ± paylaÅŸarak dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekipler, ÅŸÃ¼phelilerin ilana baÅŸvuranlara, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan banka hesaplarÄ±na gelecek olan parayÄ± kendilerine getirmeleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda paranÄ±n yÃ¼zde 10'unu vereceklerini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Teklifi kabul edenlerin yanÄ±na parayÄ± almaya giderken silahlÄ± koruma verilirken, paranÄ±n yÃ¼zde 10'unu Ã§eken kiÅŸilere bÄ±raktÄ±klarÄ± belirlendi.

20 milyonluk vurgun Ä°ÅŸ ilanÄ±yla dolandÄ±rdÄ±lar

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri ÅŸÃ¼phelilere Ä°stanbul ve ÅžanlÄ±urfa'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. 10 adrese yapÄ±lan baskÄ±nda liderliÄŸini Ertan E.M.'nin yaptÄ±ÄŸÄ± 9 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. ÅžÃ¼pheliler arasÄ±nda paralarÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hesap sahiplerinin de bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÃ¼phelilerin bu yÃ¶ntemle yaklaÅŸÄ±k 20 milyon lira dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ± belirlendi. ÅžÃ¼pheliler emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â

20 milyonluk vurgun Ä°ÅŸ ilanÄ±yla dolandÄ±rdÄ±lar

Â 

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ä°stanbul#ÅžanlÄ±urfa#DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Ã‡ini sarsan konut krizi Boykotlar, karpuzla Ã¶denen krediler... Neler oluyor 8 SORU 8 CEVAP

Çin'i sarsan konut krizi! Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor? 8 SORU 8 CEVAP

#Mortgage
1,1 milyon tohum saklanÄ±yorâ€¦ Nuhâ€™un Gemisi NorveÃ§â€™te: Gizemli mahzenin sÄ±rrÄ± ne

1,1 milyon tohum saklanÄ±yorâ€¦ Nuhâ€™un Gemisi Norveçâ€™te: Gizemli mahzenin sÄ±rrÄ± ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERÄ°SÄ° | HayÄ±r, orta yaÅŸ kilolarÄ±nÄ±n suÃ§lusu metabolizma deÄŸil

EZBER BOZAN SERÄ°SÄ° | HayÄ±r, orta yaÅŸ kilolarÄ±nÄ±n suçlusu metabolizma deÄŸil

#SaÄŸlÄ±k

BAKMADAN GEÇME!

Ã‡ini sarsan konut krizi Boykotlar, karpuzla Ã¶denen krediler... Neler oluyor 8 SORU 8 CEVAP

Çin'i sarsan konut krizi! Boykotlar, karpuzla ödenen krediler... Neler oluyor? 8 SORU 8 CEVAP

#Mortgage
1,1 milyon tohum saklanÄ±yorâ€¦ Nuhâ€™un Gemisi NorveÃ§â€™te: Gizemli mahzenin sÄ±rrÄ± ne

1,1 milyon tohum saklanÄ±yorâ€¦ Nuhâ€™un Gemisi Norveçâ€™te: Gizemli mahzenin sÄ±rrÄ± ne?

#Norveç
EZBER BOZAN SERÄ°SÄ° | HayÄ±r, orta yaÅŸ kilolarÄ±nÄ±n suÃ§lusu metabolizma deÄŸil

EZBER BOZAN SERÄ°SÄ° | HayÄ±r, orta yaÅŸ kilolarÄ±nÄ±n suçlusu metabolizma deÄŸil

#SaÄŸlÄ±k