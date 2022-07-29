20 milyonluk vurgun! Ä°ÅŸ ilanÄ±yla dolandÄ±rdÄ±lar

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AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri sosyal medyada yÃ¼ksek kazanÃ§lÄ± iÅŸ ilanÄ± paylaÅŸarak dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekipler, ÅŸÃ¼phelilerin ilana baÅŸvuranlara, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan banka hesaplarÄ±na gelecek olan parayÄ± kendilerine getirmeleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda paranÄ±n yÃ¼zde 10'unu vereceklerini sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Teklifi kabul edenlerin yanÄ±na parayÄ± almaya giderken silahlÄ± koruma verilirken, paranÄ±n yÃ¼zde 10'unu Ã§eken kiÅŸilere bÄ±raktÄ±klarÄ± belirlendi.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri ÅŸÃ¼phelilere Ä°stanbul ve ÅžanlÄ±urfa'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. 10 adrese yapÄ±lan baskÄ±nda liderliÄŸini Ertan E.M.'nin yaptÄ±ÄŸÄ± 9 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. ÅžÃ¼pheliler arasÄ±nda paralarÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hesap sahiplerinin de bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÃ¼phelilerin bu yÃ¶ntemle yaklaÅŸÄ±k 20 milyon lira dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ± belirlendi. ÅžÃ¼pheliler emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â

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