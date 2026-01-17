‘20 milyon’luk tatil başladı

Haberin Devamı

TÜRKİYE genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda eğitim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 8 Eylül’de başlayan birinci dönem dün sona erdi. 2 Şubat’a kadar sürecek olan tatil başladı. Bu dönem Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren ‘gelişim raporu’ verildi. Diğer sınıf düzeylerinde ise geleneksel karne uygulaması devam etti. Karne gününü İstanbul’da Fatih Yavuz Selim Ortaokulu ve Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu’nda izledik.

MİNİKLERİ ‘Y’ VE ‘Ğ’ ZORLADI

Karnelerine kavuşan öğrenciler günün heyecanını şöyle anlattı:

- Nil Uçar (Birinci sınıf): İlk karne günü benim için çok heyecanlıydı. Bu yıl birinci sınıfta önce bütün harfleri sonra okuma yazmayı öğrendim. ‘G’ ve ‘Ğ’ harflerini öğrenmek biraz zordu. Ben de küçük ‘g’ leri ‘9’ gibi yaptım. Karneyle birlikte okuma belgesi ve madalya aldım. Derslerde hep oyunla öğrendik. Toplama etkinliğinden çok keyif almıştım. Arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Şimdi tatilde parkta paten yapmak için sabırsızlanıyorum.

- İpek Ünal (Birinci sınıf): Bu yıl okuma yazma, matematik ve hayat bilgisi öğrendim. Okuma yazmada çok hızlandım. Tatilde arkadaşlarımla olacağım ve yerden yüksek oynayacağız.

- Baturalp Özal (Birinci sınıf): Okumayı yazmayı öğrenirken en zoru ‘Y’ harfini yazmaktı benim için. Matematikle aram iyi, okula gelmek çok güzelmiş. Tatilde özleyeceğim.

- Beril Mina Tanyılmaz (İkinci sınıf): İlk önce toplama çıkarma işlemiyle başladık. Daha sonra kısaltmaları öğrendik. Sonra da noktalama işaretleri ve cümle kurmayı öğrendik. Ben de bunları evde etkinlikler yaparak pekiştirdim. Tatilde de video izleyerek kesmeli yapıştırmalı etkinlikler yapacağım.

SEVİNÇ DE VARDI HÜZÜN DE

- Yusuf Işık (8’inci sınıf): Karnem biraz kötü. Matematik yüzünden belge alamıyorum. LGS nedeniyle biraz stresliyim. Tatilde test de çözeceğim.

- Azra Mert (8’inci sınıf): Bu yıl LGS’ye gireceğim için tatilde de ders çalışacağım. Hedefim Kabataş Erkek Lisesi’nde okumak. Günde yaklaşık 300 soru çözüyorum. Birinci dönem çok güzeldi, ikinci dönem daha fazla çalışmam gerekiyor.

- Ahmet Efe Kette (7’nci sınıf): Takdir alacağım için heyecandan uyuyamadım. Tatilde gezeceğim ve mümkün oldukça dinleneceğim.

- Musap Emir Küpelioğlu (7’nci sınıf ): Karne ortalamam 84.94. 85 olsaydı takdir alacaktım. Ufak bir farkla bunu kaçırdım. Ara tatilden sonra kendimi toparladım ama yine de takdir olmadı.

‘DİJİTAL’ UYARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı’daki İbrahim Çeçen İlkokulu’nda karne dağıtım töreninde 4-A sınıfının öğrencileriyle buluştu. Öğrencilere karnesini bizzat veren Bakan Tekin, çocuklara dijitalle olan ilişkileri konusunda uyarılarda bulunarak, “Ölçüyü kaçırırsanız sağlığınız, ailenizle ilişkileriniz ve eğitim hayatınız bozulur” dedi.

BAKAN TEKİN’DEN MUHALEFETE: ATATÜRK’Ü BİZ DE SEVİYORUZ

BAKAN Yusuf Tekin, Türkiye yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürürlüğe aldığı gelişim raporlarında Atatürk görsellerinin olmaması sebebiyle yaşanan tartışmalara dün katıldığı canlı yayında cevap verdi: “Gelişim raporları konusunda, henüz okuma yazmayı yeni öğrettiğimiz bir çocuğu notla değerlendirmek artık çok demode bir yaklaşım. Yeni müfredatla öğretmen arkadaşlarımızın öğrenciyi çok kapsamlı değerlendirdikleri, veliye rehberlik yaptıkları ve tatil dönemlerini daha faydalı geçirmelerini sağlayacak bir izleme tanımlama süreci başlattık. İlkokullarda karne uygulamasını kaldırdık. Ortaokullarda ve liselerde ise karne ile beraber gelişim raporu ayrıca veriliyor. Konunun bugünlerde çok tartışılmasının sebebi muhalefet partisi. MEB olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk’ün saygınlığıyla ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda ‘Atatürk’ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz’ demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim. Ama maalesef şu anda CHP hâlâ aynı mantıkla hareket ediyor. Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizin Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk’e saygı duyuyoruz, Atatürk’ü seviyoruz. Çocuklarımızın da atalarına saygılı, cumhuriyet değerlerine saygılı bir içinde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset.”

Güngören Şiir Mektebi Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri sömestr tatiline neşe içinde girdi.