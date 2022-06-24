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20 milyon TL'lik vurgun! Sahte çağrı merkezi kurarak dolandırdılar

#Istanbul#Vurgun#Dolandırıcılık
20 milyon TLlik vurgun Sahte çağrı merkezi kurarak dolandırdılar

Kurdukları çağrı merkezinden aradıkları mağdurlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve banka bilgilerini elde ettiklerini 20 milyon lira dolandıran 33 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'da şüphelilerin çağrı merkezi kurarak, dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Şüphelilerin belli bir komisyon karşılığında anlaştıkları kişilerin banka hesaplarına havaleyle para gönderdikleri ve bu kişilere kripto para borsasında hesap açarak elde ettikleri paraları izlerini kaybettirmek için bitcoinle transfer ettikleri belirlendi.

20 milyon TLlik vurgun Sahte çağrı merkezi kurarak dolandırdılar

İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'daki çağrı merkezlerine dün yapılan eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 11 bin lira para, bir miktar uyuşturucu madde, soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mağdurları 20 milyon lira dolandıran bazı şüphelilerin Kuşadası'nda tatil yaptıkları öğrenildi.

20 milyon TLlik vurgun Sahte çağrı merkezi kurarak dolandırdılar

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#Istanbul#Vurgun#Dolandırıcılık

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