20 milyon öğrenci ders başı yapıyor

YAKLAŞIK 20 milyon öğrencinin 20 Haziran’da karne almasıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona ermişti. ‘2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ne göre okulöncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için geçen hafta başlayan uyum haftasının ardından yarın tüm kademeler okullarda olacak. Okullarda birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İlk dönem ara tatili ise 10-14 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 -20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

FORMA GERİ DÖNDÜ

Yeni eğitim öğretim yılı pek çok yenilikle başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı değişiklikleri ya da düzenlemeleri içeren 56 maddelik bir genelge yayımladı. Buna göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında serbest kıyafet uygulaması kaldırıldı. Kayıt parası ya da zorunlu bağış adı altında velilerden para istenmesiyle ilgili yaptırım uygulanacağı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından hatırlatıldı. Tüm öğrencilere ders kitapları ücretsiz gönderildi ve özel okulların da MEB’in kitaplarını esas alarak eğitim öğretim yapmaları gerektiğinin altı çizildi.

İLK DERS ‘YEŞİL VATAN’

Bakan Tekin, yeni dönem için şunları söyledi: “Bu yaz yaşadığımız orman yangınları nedeniyle ‘Çocuklarımız yeni bir fidan ilk dersimiz Yeşil Vatan’ mottosu ile yeni eğitim öğretimimize başlıyoruz. Türk Yüzyılı Maarif Modeli’nin ana unsurlarından biri çocukların, gençlerin çevreye, topluma ve canlılara karşı sorumluluklarını öğretmek. Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte bu yıl çocuklarımızın hem ağaç dikme hem de ormanların ve ağaçların bakımı anlamında bir dizi etkinliği yapmak üzere karar aldık.”