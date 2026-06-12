20 milyon lira değerinde! İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun valizinde 22 kilo 500 gram 'esrar' ele geçirildi

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Olay, 9 Haziran Salı günü İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında yurt dışından uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu yakın takibe aldı. İspanya Pasaportu'na sahip olan yolcuyu bagaj bandında tespit eden ekipler şüpheliyi detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürdü.

20 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 'ESRAR' ELE GEÇİRİLDİ

Yolcunun valizinde X-Ray cihazıyla yapılan aramalarda, poşetler içerisinde bulunan 22 kilo 500 gram 'esrar' cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Şüpheli, gümrük ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 20 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi. İfade işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.