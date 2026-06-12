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20 milyon lira değerinde! İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun valizinde 22 kilo 500 gram 'esrar' ele geçirildi

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#İstanbul Havalimanı#Uyuşturucu#Tutuklama
20 milyon lira değerinde İstanbul Havalimanında bir yolcunun valizinde 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 08:43

Yurt dışından İstanbul Havalimanı'na gelen İspanya Pasaportu'na sahip olan yolcu, valizinde 22 kilo 500 gram 'esrar' ile yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon 300 bin lira olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Olay, 9 Haziran Salı günü İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında yurt dışından uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu yakın takibe aldı. İspanya Pasaportu'na sahip olan yolcuyu bagaj bandında tespit eden ekipler şüpheliyi detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürdü.

20 milyon lira değerinde İstanbul Havalimanında bir yolcunun valizinde 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

20 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 'ESRAR' ELE GEÇİRİLDİ

Yolcunun valizinde X-Ray cihazıyla yapılan aramalarda, poşetler içerisinde bulunan 22 kilo 500 gram 'esrar' cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Şüpheli, gümrük ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 20 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi. İfade işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 milyon lira değerinde İstanbul Havalimanında bir yolcunun valizinde 22 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

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#İstanbul Havalimanı#Uyuşturucu#Tutuklama

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