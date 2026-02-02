20 milyon ders başı yapıyor

Haberin Devamı

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başlamış, ilk dönem 16 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanmıştı. 19 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler, bugün yeniden sınıflarına dönüyor. İkinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran’da sona erecek.

MEB, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacağını açıkladı. Birinci dönem sonunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. ve 2’nci sınıf öğrencilerine karne yerine, öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini içeren “gelişim raporu” verildi. Ortaokul 5, 6, lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerine ise ikinci dönem sonunda gelişim raporu karne ile birlikte verilecek.

BAYRAK HAFTASI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci dönemin ilk haftasında resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik etkinlikler düzenlenecek. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirmeler yapılacak. Okul binaları Türk bayraklarıyla donatılacak. Bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları ile sergi, sanatsal ve kültürel çalışmalar gerçekleştirilecek.