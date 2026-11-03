×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

20 milyarlık hesap trafiği, kuyumcular ve kripto paralar: 34 ilde dev bahis ve kara para operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Bahis#Kara Para Aklama#Kripto Para
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 16:29

İçişleri Bakanlığı, Nevşehir merkezli 34 ilde 800'ü aşkın polisin katılımıyla yürütülen 7 aylık takibin ardından yasa dışı bahis şebekesini çökertti. Suç gelirlerini kuyumcular ve kripto borsaları üzerinden akladığı tespit edilen 100 şüpheli gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Nevşehir merkezli 34 ilde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 181 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi belirlenen şebekeye ait 1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

20 milyarlık hesap trafiği, kuyumcular ve kripto paralar: 34 ilde dev bahis ve kara para operasyonu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

34 ilde 'Yasa Dışı Bahis Kara para Aklama' operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı

"Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 7 aylık projeli çalışma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

20 milyarlık hesap trafiği, kuyumcular ve kripto paralar: 34 ilde dev bahis ve kara para operasyonu

Yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin özellikle Avanos’ta bulunan bir eğlence mekânı ve Adana’daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerini topladıkları ve yasa dışı bahisten suç geliri elde ettikleri, elde edilen suç gelirlerini kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden akladıkları, 6 kuyumcunun suçtan kaynaklanan gelirin aklanmasında rol aldığı tespit edildi. Şüphelilerin açtırdığı şirketler ve şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

20 milyarlık hesap trafiği, kuyumcular ve kripto paralar: 34 ilde dev bahis ve kara para operasyonu

Bu kapsamda Nevşehir merkezli; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 181 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 İHA ve 1 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Haberin Devamı

20 milyarlık hesap trafiği, kuyumcular ve kripto paralar: 34 ilde dev bahis ve kara para operasyonu

Operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı. Ayrıca 7 şüphelinin başka suçlardan tutuklu, 4 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi; firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

20 milyarlık hesap trafiği, kuyumcular ve kripto paralar: 34 ilde dev bahis ve kara para operasyonu

Operasyonlar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait çok sayıda banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirin aklanması kapsamında 26 şüpheliye ait 23 taşınır, 30 taşınmaz ile yaklaşık 1 milyar TL değerindeki suç gelirine el konuldu.

Kahraman Polislerimizi, Nevşehir Emniyet Müdürlüğümüzü, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Gözden Kaçmasın17 ilde uyuşturucu suç örgütüne operasyon: 31 şüpheli yakalandı17 ilde uyuşturucu suç örgütüne operasyon: 31 şüpheli yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasa Dışı Bahis#Kara Para Aklama#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!