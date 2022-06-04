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20 merminin bahanesi: Bir anlık sinir

#İstanbul#Beylikdüzü#Kadın Cinayeti
20 merminin bahanesi: Bir anlık sinir

Beylikdüzü’nde eşi Semra Yılmaz’ı (44) 17 kurşunla öldürüp başında bekleyen sanık Aslan Yılmaz, "Ben bir anlık sinirle hareket ettim" dedi.

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İstanbul Beylikdüzü’nde Aslan Yılmaz 11 Ekim 2021 günü 13 yıllık eşi Semra Yılmaz’ı 20 el ateş ederek öldürmüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklanarak cezaevine gönderilen Aslan Yılmaz’a ‘canavarca hisle cinayet, kasten yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından dava açtı.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dün ilk duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan Aslan Yılmaz, “Olay günü eşimle tartıştık. Bana ‘Adam olsaydın bana yetseydin’ diye konuştu. Daha sonra kendimi karakolda üzerime su dökerlerken buldum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Öldürme amacım yoktu. Ben bir anlık sinirle hareket ettim” dedi. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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#İstanbul#Beylikdüzü#Kadın Cinayeti

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