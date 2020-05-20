20 Mayıs Sayısal Loto sonuç sorgulama: Haftanın ilk Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte şanslı rakamlar
Sayısal Loto sonuçları çarşamba akşamı düzenlenen kuranın ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce noter huzurunda yapılan haftanın ilk Sayısal Loto canlı çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden ilan edildi. 20 Mayıs 1324. hafta Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, şans oyunu tutkunları Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralara çevrildi. Sayısal Loto oyununda 6 bilen numaraları tahmin edenler her hafta büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Peki, 1324. hafta Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ 20 Mayıs 2020 Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı....
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından haftada iki gün çekilişi düzenlenen Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda saat 21:45'te gerçekleşti. Çekiliş sonrası zengin olma umuduyla Sayısal Loto kuponlarını günler öncesinden hazırlayan Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaraların hangileri olduğunu araştırmaya başladı. İşte, 1324. hafta heyecanının yaşandığı hafta Sayısal Loto kupon sonuçları sorgulama sayfası ve Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında açıklanan haftanın 6 şanslı rakamı...
20 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1324. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 20 Mayısa tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?
Sayısal Loto oyununun 1323. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 873 bin 859 lira 27 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 7 bin 918 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 527 kişi 98 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 284 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 7 bin 918 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 527 kişi 98 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 284 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
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