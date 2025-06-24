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20 köyü birbirine bağlayan yolda heyelan riski!

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#Zonguldak#Heyelan#İstinat Duvarı
20 köyü birbirine bağlayan yolda heyelan riski
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 09:02

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke Köyü’nden geçen ve 20 köyü birbirine bağlayan yolda yeniden heyelan meydana geldi. Geçen yıl yaşanan toprak kaymasının ardından Karayolları tarafından yapılan istinat duvarı çöktü.

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Geçtiğimiz yıl mart ayında etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede sel ve toprak kaymaları yaşanmış, yolun üst kısmına yakın bölgede ciddi hasar meydana gelmişti. Yetkililerce 100 metre uzunluğunda istinat duvarı inşa edilmişti. Ancak aynı bölgede yaklaşık 10 ay önce yeniden toprak oturmasıyla yeni bir heyelan oluştu.

20 köyü birbirine bağlayan yolda heyelan riski

AYNI YERDE BİR KEZ DAHA HEYELAN OLDU

Büyük Tekke Köyü Muhtarı Murat Yaman, "Bu yol çok işleyen bir yolumuzdur. Geçen sene Mart ayında oluşan toprak kayması sonrası Karayollarına bağlı ekipler bu bölgede 100 metre uzunlukta istinat duvar çalışmaları yaptı. Yaklaşık 10 ay evvel yine aynı yerde toprak oturması sebebiyle heyelan meydana geldi" dedi.

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Yaman, köy konağı ve imam evinin yolun hemen yakınında yer aldığını ancak şu an için risk teşkil eden bir durum olmadığını söyleyerek, "Yapılan istinat duvarının tekrar çökmesi nedeniyle şu ana kadar yetkili yerlere dilekçe ve sözlü olarak müracaatımızı yaptık. Umuyoruz bir an önce burada tekrar kayma olmaz. Bir an önce bu çöken istinat duvarlarının sağlam bir şekilde yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Zonguldak#Heyelan#İstinat Duvarı

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