20 köpeği kötü koşullarda tutan kadına 830 bin TL ceza

Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 18:39

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 20 köpeği sağlıksız şekilde bir evde tutan İlknur Ç.'ye 830 bin 880 TL idari para cezası uygulandı.

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki bir evden gelen kötü koku ve havlama sesleri üzerine çevredekiler, 3 Eylül'de durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerin evde yaptığı incelemede farklı cinslerde toplam 20 köpek bulundu. Hayvanlar ekipler tarafından teslim alındı. Bayraklı Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri, evde yaşayan İlknur Ç.'ye toplam 830 bin 880 TL idari para cezası uyguladı.

KÖPEKLER KORUMA ALTINA ALINDI

Eve 3'üncü kez baskın yaptıklarını belirten HAYTAP Başkan Yardımcısı Avukat Senem Demirel Acar, "Bu kişi sağlıksız koşullarda köpek bakıyor. Can dostları koruma altına alındı. Kurtarılan canlarının tedavileri sürüyor. Ardından yeni yuvalarına kavuşturulacak" dedi.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 'Hayvanların sahiplenilmesi, bakımı ve korunması' kapsamında bu yıl il genelinde toplam 2 milyon 507 bin 120 TL para cezası uygulandığını da vurguladı.

 

 

