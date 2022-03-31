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20 kilometrelik takiple yakalandı, araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı

#BURSA#Dur İhtarı#Uyuşturucu
20 kilometrelik takiple yakalandı, araçtan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı

Bursa'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, lüks otomobiliyle kaçan Ünal Y. (32), 20 kilometre takiple yakalandı. Otomobilde yapılan aramada; 1,7 kilo uyuşturucu, 2 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 500 lira ele geçirildi.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Yunus ekipleri, uygulama noktasına gelen 16 RAM 91 plakalı lüks otomobilin sürücüsünü 'dur' ihtarına uymayınca takibe başladı.

Kaçan sürücü, 20 kilometrelik takibin ardından Vakıf Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada; 1 kilo 716 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ünal. Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#BURSA#Dur İhtarı#Uyuşturucu

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