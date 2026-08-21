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20 ilde uyuşturucu operasyonu: 60 şüpheli yakalandı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Jandarma#Kenevir
20 ilde uyuşturucu operasyonu: 60 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 11:06

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 20 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 şüphelinin yakalandığını, 41'inin de tutuklandığını duyurdu.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; il jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik 20 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar, 660 narkotik ve asayiş ekibi, 3 bin 960 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, sanal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 580 kilogram uyuşturucu madde ile 62 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 milyon 747 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi de imha edildi. Operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı ve şüphelilerden 41'i tutuklandı. 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. 

 

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#Uyuşturucu Operasyonu#Jandarma#Kenevir

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