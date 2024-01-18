20 ilde Narkogüç-44 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 163 zehir taciri yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 20 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-44” Operasyonlarında; 741 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 163 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

Gençlerimizi ve Geleceğimizi Zehirleyen Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmayacağız. Her An Enselerindeyiz. Bizden Kaçamayacaklar