20 ilde Narkogüç-44 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 163 zehir taciri yakalandı

Güncelleme Tarihi:
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 20 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-44” Operasyonlarında; 741 Kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 163 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
Gençlerimizi ve Geleceğimizi Zehirleyen Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmayacağız. Her An Enselerindeyiz. Bizden Kaçamayacaklar
"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 2️⃣0️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-44” Operasyonlarında; 7️⃣4️⃣1️⃣ Kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024
1️⃣6️⃣3️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️
Gençlerimizi ve Geleceğimizi… pic.twitter.com/sEYi9PmG1Y