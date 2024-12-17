20 ilde dolandırıcılık operasyonu: 117 gözaltı kararı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla sahte iş ilanları ve çeşitli hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin eden 117 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, 'Evden para kazan' vaadiyle gerçekleştirdiği dolandırıcılık faaliyetleri sonucu haksız kazanç sağladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlattı.