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20 günün ağır faturası... 31 bin dönüm kül oldu

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#Orman Yangını#Ziraat Yangını#Orman Genel Müdürlüğü
20 günün ağır faturası... 31 bin dönüm kül oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 07:00

Ülke genelinde 12-18 Temmuz arasında çıkan 147 orman yangını ve 166 ziraat yangınının tamamı kontrol altına alındı.

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Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında 197 orman yangını çıktı, 14 bin 380 dönümlük alan zarar gördü. Bu yıl ise aynı dönemde orman yangını sayısı yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi ve ekipler 295 yangına müdahale etti. Zarar gören alan miktarı da yüzde yüzün üzerinde artış gösterdi ve 31 bin 600 dönümlük alan kül oldu. Bu yıl hava araçları 1697 saat uçuş ile 6 bin 19 sorti yaparak 19 bin 320 ton suyla orman yangınlarına müdahale etti. Geçen yıl aynı dönemde hava araçları 1143 kaç saat uçuş ile 3 bin 89 sorti yaparak 10 bin 236 ton su attı.

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#Orman Yangını#Ziraat Yangını#Orman Genel Müdürlüğü