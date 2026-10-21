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20 günlük evlilik kanlı bitti: Eşini vurup ardından yaşamına son verdi

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#Osmaniye Cinayet#Evlilik Sorunları#Silahlı Saldırı
20 günlük evlilik kanlı bitti: Eşini vurup ardından yaşamına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 14:23

Osmaniye’de sabaha karşı çıkan tartışmanın ardından eşini silahla vuran Salih Aker ambulansı arayarak yardım istedi. Ardından aynı silahla kendisini vuran Salih Aker ile eşi Aliye Aker hayatını kaybetti.

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Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Aker (29) ile eşi Aliye Aker (27) arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

20 günlük evlilik kanlı bitti: Eşini vurup ardından yaşamına son verdi

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Salih Aker, iddiaya göre tabancayla eşine ateş etti. Ardından ambulansı arayarak yardım isteyen Salih Aker, aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 günlük evlilik kanlı bitti: Eşini vurup ardından yaşamına son verdi

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Sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

20 günlük evlilik kanlı bitti: Eşini vurup ardından yaşamına son verdi

Sürekli tartıştıklarını duyduklarını söyleyen aynı apartmanda yaşayan komşuları Elif Gök, "Sabah saat 05.30 sıralarında uyandığımda pencereyi açtım. Apartmanın önünde polis ekipleri ve ambulansın olduğunu gördüm. Olayı merak edip araştırdığımızda, aynı apartmanın 6. katında oturan bir kişinin önce eşini vurduğunu, ardından da kendisini vurduğunu öğrendik. Bu çift henüz 20 günlük evliydi. Ancak aralarında sık sık tartışma yaşandığı söyleniyordu. Hatta bu durum apartmanda yaşayanların da kendi aralarında konuştuğu bir konuydu. Neredeyse her gece tartıştıkları ve kavga ettikleri yönünde söylentiler vardı" dedi.

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#Osmaniye Cinayet#Evlilik Sorunları#Silahlı Saldırı

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