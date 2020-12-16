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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-
Haber Giriş: 16.12.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

20 gündür kayıptı! Mustafa Özbay olayında yeni gelişme

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20 gündür kayıptı! Mustafa Özbay olayında yeni gelişme
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Isparta'da Mustafa Özbay'ın (57), 20 gündür kayıp olmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Özbay'ın ağabeyi ve 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 5 kişinin ardından bugün de Mustafa Özbay'ın yeğeninin eşi B.Ö. gözaltına alındı.

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım'da kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu, kayıp başvurusunda bulunurken, jandarma, AFAD ve köylüler bölgede arama çalışması başlattı. 20 gündür yürütülen aramalardan şu ana kadar sonuç alınamadı. Jandarma ekipleri, dün Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö., çocukları S.Ö. ve H.Ö. ile S.Ö.'nün oğlu ile H.Ö.'nün nişanlısını gözaltına aldı. 

GÖZALTINA ALINDI

Devam eden soruşturma kapsamında bugün de S.Ö.'nün eşi B.Ö. gözaltına alındı. B.Ö. jandarma ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolü sonrası İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

20 gündür kayıptı Mustafa Özbay olayında yeni gelişme

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