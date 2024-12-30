20 gündür kayıptı! 22 yaşındaki gencin cansız bedeni uçurumda bulundu

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İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki İsmail Irmak, yaklaşık 20 gün önce bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu. Ardından ailesi İsmail Irmak için kayıp ihbarında bulundu. Ardından gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İsmail Irmak'ın Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde taş ocaklarında olabileceği değerlendirildi. Ve çalışmalar bu yönde sürdü. Yapılan çalışmalarda Irmak'tan kötü haber geldi. Irmak'ın cansız bedeni yaklaşık 120 metre yükseklikteki uçurumda bulundu. İsmail Irmak'ın cansız bedeninin uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.