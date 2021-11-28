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20 gündür kayıp olan İshak'tan acı haber

#Bitlis#İshak Çağlayan#Ahlat
20 gündür kayıp olan İshaktan acı haber

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Kur’an kursu öğrencisi İshak Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni bulundu.

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Bingöl’den gelip Ahlat ilçesinde, Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi alan İshak Çağlayan’dan 9 Kasım günü gece 23.00 sularında sonra haber alınamadı. Eğitim aldığı Ahlat Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu’ndan izinsiz olarak ayrılan Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni ilçenin Van Gölü sahilinde kıyıya yakın bir yerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çağlayan’ın cansız bedeni Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

20 gündür kayıp olan İshaktan acı haber

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Bitlis#İshak Çağlayan#Ahlat

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