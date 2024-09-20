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20 gün önce sözlenmiş! Şehit astsubay yürek yaktı

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#Mehmet Fatih Çangır#Şehit#Cenaze
20 gün önce sözlenmiş Şehit astsubay yürek yaktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 07:00

Ordu’da trafik kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletlinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır (27), memleketi Sakarya’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit astsubayın 20 gün önce sözlendiği öğrenildi.

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Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından cenazesi önceki gün memleketi Sakarya’ya getirilen şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için dün tören düzenlendi. Akyazı ilçesindeki Gazi Süleymanpaşa Camisi’nde düzenlenen törende babası Turgut ile şehidin 2 erkek kardeşi taziyeleri kabul etti. Törene ailesinin yanı sıra milletvekilleri, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nejdet Karaca, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı.

NAMAZINI AMCASI KILDIRDI

Şehidin cenaze namazını imam amcası Muhammed Çangır kıldırdı. Cenazede babası Turgut ve annesi Asiye Çangır ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi dualarla Akyazı Merkez Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şehit Çangır’ın 20 gün önce Ordu’da göreve başladığı, aynı tarihte de sözlendiği öğrenildi.

 

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#Mehmet Fatih Çangır#Şehit#Cenaze

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