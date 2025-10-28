20 Eurofighter için imza atıldı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Starmer tarafından Türkiye’ye 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki konusunda işbirliği anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

TİCARET VE SAVUNMA

“Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Malumunuz Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız. Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkânları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz.



İLİŞKİLERDE ÇOK DAHA İLERİ SEVİYE

Ayrıca çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye’yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda ikili işbirliği çerçeve belgesi imzalanmasına yönelik müzakerelere de başladık. İnanıyorum ki, bu adımlarla ilişkilerimizi ve stratejik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. Biz de Sayın Starmer’la bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallık’ın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık’la bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum.

GAZZE’YE İNSANİ YARDIM

Değerli dostumla birlikte Gazze’deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkânı da bulduk. Bu vesileyle Sayın Başbakan’ı, Filistin Devleti’ni tanıma kararı almalarından ötürü bir kez de sizlerin huzurunda şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Biz bu karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Birleşik Krallık’la da birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Gazze’de sağlanan ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor.”



STARMER: TARİHİ BİR GÜN

İngiltere Başbakanı Starmer de Erdoğan’la ortak basın toplantısında “Şu anda eskisine oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz” diyerek şöyle devam etti: “Avrupa’nın ortak güvenliği için NATO müttefikleri olarak çalışıyoruz. Ukrayna’yı yine Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde destekliyoruz. Ve Ortadoğu’da da barış için birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda sizin oynamış olduğunuz rolün özellikle altını çizmek isterim. Yeni modern bir serbest ticaret anlaşmasının müzakeresi dahil olmak üzere, güvenlik, terörizmle mücadele, göç, enerji ve birçok farklı konuda birlikte yapabileceğimiz şey var. Bu gerçekten Türkiye’ye giderek artan ekonomik ve stratejik öneme sahip bir ülke olarak yaklaşımımızı ortaya koyuyor. Burada çok büyük bir adım attık bugün ve stratejik bir ortaklığı duyuruyoruz.

Şu aşamada ilk Birleşik Krallık-Türkiye ikili işbirliği çerçevesini burada duyuruyoruz. Birleşik Krallık Türkiye’ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak. Bu NATO’daki güvenliği derinleştirecek, ikili savunma sanayindeki işbirliğimizi artıracak. Bu tarihi bir gün ve bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı’na göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum.” Starmer, “Türkiye ile imzaladığımız anlaşma, İngiltere’de 20 bin kişiye istihdam sağlayacak” mesajını da paylaştı.



ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen Starmer, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Starmer, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

TUSAŞ’A GİTTİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle dün Ankara’yı ziyaret etti. İngiliz Başbakanı’nı taşıyan uçak öğle saatlerinde Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı. Starmer ve beraberindeki İngiltere Savunma Bakanı John Healy ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth’i Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu karşıladı.



‘KAAN’ HAKKINDA BİLGİ

Bakan Güler ve İngiltere Başbakanı Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki karşılama töreni sonrasında TUSAŞ’a geçerek yerli ve milli savaş uçağı KAAN hakkında bilgi aldı. TUSAŞ ziyaretinde İngiltere Savunma Bakanı John Healy, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu yer aldı.

İngiltere Başbakanı Starmer, Ankara temasları kapsamında Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i de ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen Starmer, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Starmer, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Starmer, deftere şunları yazdı:

“Modern Türkiye’nin babası Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımı sunmak bir onurdur. İngiltere ve Türkiye, güçlü müttefikler ve güvenilir dostlar olarak derin ve kalıcı bağlara sahiptir. Bu bağlar, önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi güçlendirdikçe daha da büyüyecek.” Starmer, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de gezdi.

EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAĞI

GÖKYÜZÜNDE UZUN MENZİLLİ GÜÇ

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın işbirliğiyle geliştirilen Eurofighter Typhoon, günümüzün en modern hava kuvvetleri filosunda yer alıyor. Avusturya, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Katar dahil 9 ülke tarafından aktif olarak kullanıyor. 4 ve 4.5 nesil olarak nitelendirilen Eurofighter Typhoon; çift motorlu, hem hava-hava hem hava-yer görevleri yapabilen bir savaş uçağı. Hem düşman uçaklarını hem yerdeki hedefleri vurabiliyor. Tek yakıt ikmaliyle 1.800–2.900 km menzili var.

7.5 TON MÜHİMMAT

Uçakta yaklaşık 7.5 ton silah ve mühimmat taşınabiliyor. Seyir füzeleri ve hassas bombaları taşıyabiliyor. Çok uzun menzilli, havadan havaya Meteor füzesini de kullanabiliyor. F-16 gibi daha küçük, tek motorlu savaş uçakları kısa mesafe ve esnek görevlerde avantajlar sağlarken; Eurofighter daha hızlı, daha ağır silah taşıyabiliyor ve uzun menzilli hava-hava füzeleriyle öne çıkıyor. F-16’ların yerine ya da yanında daha yüksek kapasiteli bir platform olarak görev yapıyor. İlk tasarım ve planlama çalışmaları 1983’te, ilk uçuşu 1994’te Almanya’daki Manching tesislerinde, aktif göreve başlaması ise 2003’te İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde gerçekleşti.

BAE SYSTEMS: YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

İngiliz savunma şirketi ve Eurofighter üretim ortaklarından BAE Systems de Beştepe’deki Eurofighter anlaşmasının ardından açıklamaya yaptı. BAE Systems CEO’su Charles Woodburn, İngiltere ile Türkiye’nin yaklaşık 5.4 milyar sterlin tutarında bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Açıklamada özetle “Anlaşma kapsamında, Türkiye’ye 20 adet Typhoon uçağı ile ilgili silah ve entegrasyon paketi sağlanacak. Anlaşma ile Türk Hava Kuvvetleri, Typhoon kullanan 10’uncu hava kuvveti olacak. Bu durum, Typhoon’ların uluslararası hava savunmasında oynadığı kritik rolü bir kez daha ortaya koyuyor” denildi.

F-16 İLE KAAN ARASINDA KÖPRÜ

ABD’den alınacak F-16 Blok 70 uçaklarının teslimatının 2030’lu yılların başına sarkması bekleniyor. Türkiye, bu sürede oluşabilecek ‘operasyonel boşluğu’ doldurmak için Eurofighter Typhoon alımını “ara çözüm” olarak değerlendiriyor. Ankara’nın hedefi ise KAAN (Milli Muharip Uçak) 2030’a kadar tam filoya girmeden; Hava Kuvvetleri’nin caydırıcılığını korumak, bölgede hava üstünlüğü sağlamak. NATO standartlarında görev yapabilen, çok rollü bir platform olarak Eurofighter bu süreçte F-16 ve KAAN arasında köprü işlevi de görecek.

MERZ DE GELİYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ankara ziyaretiyle başlayan Türkiye’nin savunma diplomasisi trafiği bu hafta boyunca yoğun şekilde sürecek. Bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Ziyaret kapsamında, Altay tanklarının teslim töreni gerçekleştirilecek. Perşembe günü ise Eurofighter konsorsiyumunun önemli ortağı Berlin’den Ankara’ya kritik bir ziyaret yapılacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede savunma sanayi işbirliği, ikili ve bölgesel konular görüşülürken Eurofighter müjdesi de bekleniyor.