20 canı yol kenarına bırakan o belediye

Bartın’ın Arıönü Köyü Muhtarı Erdal Ateş, geçen pazar günü yol kenarına resmi plakalı bir kamyonetle 20 köpeğin bırakıldığını gördü. Muhtar Ateş’in haber vermesi üzerine köye gelen ekipler, 20 köpekten 3’ünü aşırı dozda kullanılan uyuşturucu iğne nedeniyle bayılması üzerine veteriner kliniğe götürdü. Jandarma ekipleri ile Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün boyunca yol güzergâhındaki bütün güvenlik kameralarını tarayarak, köpekleri bırakan resmi plakalı aracın Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Belediyesi’ne ait olduğunu tespit etti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler durumu belediyeye haber verdi. Yol kenarına bırakılan 17 köpekten 7’si çevre köylerde ve yol kenarlarında yakalanarak Saltukova’ya geri götürüldü. Klinikte tedavi olan 3 köpek ile Beşköprü köyünde görülen 10 köpek de durumun bildirildiği belediye ekipleri tarafından alınacak. Saltukova Belediyesi hakkında Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hayvanları Koruma Kanunu’na göre idari para cezası uygulayacağı öğrenildi. Toplandıkları yere geri götürüldüler.