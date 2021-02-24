20 bin öğretmene atama müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Öğretmen atamasından koronavirüs aşılamasına birçok konuda önemli açıklamalar yapan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

ADALET, SAĞLIK, EĞİTİM, EMNİYET

“Bu okullarımızın, mekteplerimizin açılış törenini anlamlı buluyorum. Tek açılış töreniyle 326 eğitim-öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizi 4 temel sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Adalet, sağlık, eğitim ve emniyet. Her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin iftiharı içerisindeyiz. Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim’e ayırdık. 2021’de oran 147 milyar liraya yükseldi. 18 yıl önce resmi-özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 877 iken bugün bu sayı 87 bin 640’a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 2002 yılından bugüne kadar 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.

EĞİTİMDE BAKIŞ AÇISINI YENİLEDİK

Eğitimde sadece alt yapıyı değiştirmekle kalmadık bakış açısını da yeniledik. Bizden önce Türk eğitim ve öğretim sistemi öğrencilerin yeteneklerini keşfetmekten ziyade onları formatlamak üzerine kuruluydu. Kılık kıyafetten müfredata kadar hemen her alanda vesayetçi, tek tipçi zihniyetin renkleri hakimdi. Yeni öğretmenlerle kadrolarımızı yenilerken, eğitim ve öğretim sistemimizi de bu jakoben bakış açısından kurtarmaya çalıştık. 28 Şubat ürünü 8 yıllık eğitim dayatmasına son vererek 4+4+4 ile zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarttık. Orta okullarda, lise eğitimini destekleyecek şekilde seçmeli dersler oluşturduk. Ülkemizde bir dönem gizli saklı yürütülen Kuran’ı Kerim eğitimini tüm öğrencilerimiz için erişilebilir hale getirdik. Üniversite harçlarını biz kaldırdık. Gençlik yıllarımızda Türkiye yasakların, yoklukların, korkuların, kuyrukların ülkesiydi. Eğitim hayatımız 80-90 kişilik sınıflardaydı. Şimdiki gibi 25-30 kişilik sınıflar değil. Hatta öyle okullarımız vardı ki 100-120 kişilik sınıflar vardı. Boyası badanası olmayan derme-çatma okul binalarında hayatımızı geçirdik.

AŞILAMADA 7.5 MİLYONU GEÇTİK

Koronavirüs salgını ile beraber eğitim-öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir taraftan kaybederken öbür tarafta da dijitalleşmeyle beraber çok farklı bir mesafeyi aldık. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı, 2022 başında bu salgının inşallah sona ereceği müjdelerini veriyor. İnşallah dedikleri gibi olur. Bizim buna da hazırlığımızı yapmamız lazım ama rehavete kapılamayız. Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı yürüten ülke, ülkemiz Türkiye. Dün (önceki gün) itibariyle 7.5 milyonu bulduk. Bu süreci kararlı, ciddi bir şekilde sürdürüyoruz, gevşeme yok. Yeni yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet bize çökerse Allah göstermesin, bir aksilik, altından kalkamaz, bedelini de ödeyemeyiz.

KESİNTİSİZ SÜRDÜRDÜK

Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biriyiz. 657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tableti öğrencilerimize ulaştırdık. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart’tan itibaren 180 milyona yakın canlı ders yapılmıştır. Bu platform 2020 yılında dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitesi olmuştur.

BİRÇOK ÜLKE BİZİ ÖRNEK ALIYOR

Şimdi birçok ülke bizim eğitim-öğretim imkanlarını örnek alıyor. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de ihtiyaçlar, beklentiler ve yönelimler zamanla değişiyor. Zamana karşı durmak yel değirmenlerine meydan okumaktan farksızdır. Geçmişten ders alarak ama geçmişe de takılıp kalmadan kararlı adımlarla geleceğe yürümemiz gerekiyor. Nasıl dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurumazsa, geçmişin zihniyetiyle de yarının Türkiye’sini inşa edemeyiz. Geçmişin zihniyeti ile yarının Türkiye’sini inşa edemeyiz.

YENİ ADIMLAR GELECEK...

Vaka ve hasta sayılarının azalmasına bağlı olarak peyderpey okullarımızda yüz yüze eğitimi başlatıyoruz. 1 Mart’tan itibaren ilkokullarda haftada 2 gün, özel eğitim okul ve sınıflarında ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçiyoruz. Yine 8 ve 12’nci sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime başlıyoruz. Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.”