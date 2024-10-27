20 bin öğretmen işbaşı yapacak... İşte atama takvimi

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2 Temmuz’da başlayıp 10 Ağustos’ta sona eren mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanan ‘Tercih ve Atama Kılavuzu’nda başvurulara ilişkin detaylar da paylaşıldı. Buna göre; atama tercihleri 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00’ya kadar sürecek. Sonuçlar 23 Kasım’da açıklanacak. Kurum tercih başvuruları kişisel kullanıcı adı ve şifreyle e-Devlet üzerinden yapılacak.

YAŞI BÜYÜKLER ÖNCELİKLİ

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar en fazla 40 kurum tercih edebilecek. Atama sonuçları da e- Devlet üzerinden ve başvuruda belirtilen cep telefonuna gönderilecek mesajla bildirilecek. Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitlik bozulmazsa diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçeyle başvurarak yapabilecek. İtiraz değerlendirmeleri 11 Kasım’da sonuçlandırılacak.

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EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 5 ALAN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamayla atamalarda en çok kontenjan ayrılan 5 alanı sıralamıştı:

- Sınıf Öğretmenliği: 3 bin 263

- Özel Eğitim Öğretmenliği: 2 bin 499

- Rehberlik: 1.597

- Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 1.594

- İngilizce: 968...