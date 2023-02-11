20 bin can kaybı 80 bin kurtuluş

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TÜRKİYE’nin dört bir yanından ve çeşitli ülkelerden gelen ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları 5. günde devam ederken, 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiği 80 bin 52 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Art arda gelen mucize haberleri ise umut oldu. AFAD’dan yapılan açıklamada, bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama- kurtarma personelinden oluşan toplam 30 bin 306 arama- kurtarma personelinin görev yaptığı, diğer ülkelerden gelen arama- kurtarma personeli sayısının ise 6 bin 810 olduğu belirtildi. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısının 121 bin 128 olduğu kaydedildi. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör gibi iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 241 araç sevk edildiği, 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürünün de görev yaptığı belirtildi.



137 BİN 973 ÇADIR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 milyon 50 bin depremzedenin geçici barınma merkezlerinde barındırıldığını, yaklaşık 190 bin kişinin de bölge dışına tahliye edildiğini belirtti. Depremden etkilenen 10 kente AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildiği, 97 bin 973 aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı bildirildi. Bölgede toplam 199 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 5 mobil fırın ve 252 hizmet aracı görev yaptığı belirtildi. Afet bölgesinde 5 milyon 613 bin 242 sıcak yemek, 1 milyon 181 bin 172 çorba, dağıtımı yapıldığı belirtildi. Bölgede artçı deprem sayısı da 1500’ü geçti.