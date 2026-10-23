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20 ay sonra aynı topraklarda aynı son: Evladının kabri başında can verdi

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#Ali Gökmen#Mekke#Umre
20 ay sonra aynı topraklarda aynı son: Evladının kabri başında can verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 11:09

Antalya Döşemealtı'nda yaşayan Ali Gökmen, geçen yıl Mekke'de kaybettiği oğlu Turan Gökmen'in mezarı başında dua ederken fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan yaşlı adam, oğlunun vefatından 20 ay sonra aynı şehirde toprağa verilecek.

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Döşemealtı'na bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan Ali Gökmen, geçen yıl 18 Şubat'ta oğlu Turan Gökmen ile birlikte umreye gitti. Burada fenalaşan Turan Gökmen hayatını kaybetti. Turan Gökmen'in cenazesi, babası Ali Gökmen tarafından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde defnedildi.

20 ay sonra aynı topraklarda aynı son: Evladının kabri başında can verdi

Oğlunun cenazesi kutsal topraklara defnedildikten sonra yurda dönen Ali Gökmen, bu yıl tekrar umreye gitti.

20 ay sonra aynı topraklarda aynı son: Evladının kabri başında can verdi

Dün oğlunun kabrini ziyaret ettiği sırada fenalık geçiren Ali Gökmen, hayatını kaybetti. Vefatından yaklaşık 20 ay sonra oğluyla aynı kaderi paylaşan Ali Gökmen'in cenazesinin bugün Mekke'de toprağa verileceği öğrenildi.

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20 ay sonra aynı topraklarda aynı son: Evladının kabri başında can verdi

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#Ali Gökmen#Mekke#Umre

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