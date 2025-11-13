×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

20 askerin şehit olduğu C130 askeri kargo uçağı neden düştü? Prof. Dr. Orhan Şen 'Meteorolojik şartlara baktım' dedi ve açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Askeri Uçak Kazası#C130 Düşüşü#Gürcistan Sınırında Kaza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 12:13

Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Gürcistan'da inceleme çalışmaları bitti. Kargo uçağının neden düştüğü merak ediliyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen 'Meteorolojik şartlar kazayı etkilemiş olabilir mi?" sorusunun yanıtını verdi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düştüğünü açıkladı ve 20 askerimiz şehit oldu. Acı haberle Türkiye'nin yüreği yanarken kargo uçağının neden düştüğü merak ediliyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ‘Meteorolojik şartlar kazayı etkilemiş olabilir mi sorusunun cevabını CNN Türk canlı yayınında verdi.

Orhan Şen ‘Öncelikle başımız sağ olsun. Hava muhalefeti bu tarz uçaklarda sadece inişte ve kalkışta etkilidir. Bir kırım olacaksa inişte ve kalkışta yapar. 40 bin fitte etkili oluyor mu? evet etkili olabilir. Ama kırıma neden olmaz yani uçağın düşmesine neden olmaz.” İfadesini kullanarak açıklamasına devam etti;

"DÜŞÜŞ METEOROLOJİK KAYNAKLI DEĞİL"

"Hepimiz uçakta uçmuşuzdur böyle bir sarsıntı olur hani halk arasında hava boşluğuna düştük denir o bir açık hava türbülansına çarpmadır ama orda da bir şey olmaz.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYüreğimiz yandı MSB açıkladı: Düşen uçakta 20 askerimiz şehit oldu | Kargo uçağına ait yeni görüntüler, son şehidimizin naaşına ulaşıldı Yüreğimiz yandı! MSB açıkladı: Düşen uçakta 20 askerimiz şehit oldu | Kargo uçağına ait yeni görüntüler, son şehidimizin naaşına ulaşıldıHaberi görüntüle

NASA’da Amerika’da bu projelerde çalıştım aynı iki tane hava hadisesinde. Açık hava türbesinde çarpmalarda ama 8 kişi yaralanmıştı mesela bir tanesinde projenin öbürlerinin de bir şey yoktu şimdi burada da öyle. Yukarıda uçtuğu seviyede düşme anındaki seviyesi 7.2 KM zannedersem oradaki meteorolojik şartlara baktım. Radarda hiçbir bulut izi yok. Açık hava türbülansına neden olan şey jet akımlarıdır. Çok kuvvetli rüzgarlar vardır. O da yok bölgede. Rusya üzerindeydi o jet akımı. Dağ dalgasına baktım. Açık hava türbülansına neden olacak hiçbir şey yoktu ortada. Meteorolojik olay yok. Düşüşün meteorolojik kaynakla hiçbir ilgisi yok. Açık hava türbülans olsa dahi bu tür uçaklar düşmez. Etki etmez. " ifadelerini kullandı.

20 askerin şehit olduğu C130 askeri kargo uçağı neden düştü Prof. Dr. Orhan Şen Meteorolojik şartlara baktım dedi ve açıkladı

Gözden KaçmasınBeyaz altın toplanmaya başlandı: Fiyatı 25 liraya kadar düştü'Beyaz altın' toplanmaya başlandı: Fiyatı 25 liraya kadar düştüHaberi görüntüle

"TARİHTE BİLE YOK"

Rüzgarın, bu tarz uçaklara hiçbir şey yapmayacağının altını çizen Şen sözlerine şöyle devam etti;

Meteorolojik hiç bir etkisi yok. Meteorolojik faktör yok. Her şey gayet normal. Tarihte bile yok. Uçak ters rüzgâr alır tam inerken yerde yağmur yağıyordur, yağmur tekere fren yapar baskısı uçağın yönünü atar ki hani bundan önceki Sabiha Gökçen’deki o üçe bölünmüş uçağın dolayısıyla inişte ve kalkışta olur bu hadiseler. Yukarı ki seviyede hiçbir zaman bu uçaklara hiçbir şey yapmaz ki hele hele C130 kargo uçağı çok sağlam bir uçak. İçeride sarsındı yapar sadece"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Askeri Uçak Kazası#C130 Düşüşü#Gürcistan Sınırında Kaza

BAKMADAN GEÇME!