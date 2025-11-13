MSB'den düşen askeri uçakla ilgili açıklama: Şehitlerin naaşları bugün ülkemize getirilecek

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulundu.

20 askerin şehit olduğu olaya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Düşen C-130 uçağımız ile ilgili dezenformasyon çabaları hususunda gerekenleri dün Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Bunun yanında;

Bakanlığımızca, şehit verilen bu gibi olaylarda öncelikle arama-kurtarma çalışmaları yürütülmekte; şehit personelin naaşına ulaşılmasını müteakip, içerisinde sağlık personelinin de yer aldığı bir heyet tarafından, aile bireylerine (anne, baba ve evli ise eşine) eş zamanlı olarak bilgi verilmektedir. Bu husus benzer tüm olaylarda standart olarak işletilmektedir.

Haberin Devamı

Bu kapsamda, olayla ilgili sağlıklı bilgilendirme yapılması ve ailenin içinde bulunacağı hassas ruhsal durum sebebiyle ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla, şehidin kimlik bilgileri, aileye bilgi verilene kadar herhangi bir kişi veya kurumla paylaşılmamaktadır. Hiçbir anne-baba evladının, hiçbir eş eşinin, hiçbir evlat annesinin veya babasının şehadetini sosyal medya ya da televizyondan öğrenmemelidir.

11 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen uçak kazasının ardından, Gürcistan ve Azerbaycan yetkilileriyle koordineli olarak başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken; Bakanlığımızca henüz resmî bir açıklama yapılmadan, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yasal olmayan yollarla temin edilen şehitlerimizin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı görülmektedir.

Şehitlerimizin kimlik bilgilerini resmî açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Şehit ailelerinin acısını bile umursamadan şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına giren bu tür sosyal medya arsızlarına karşı yaptırımların yetersiz olduğu da maalesef bir gerçektir.

UÇAK BAKIM MALZEMESİNİ GETİRMEK MAKSADIYLA GİTMİŞTİ

11 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağımız, saat 09.02’de Kayseri’den Azerbaycan’ın Gence iline personel ve malzeme nakli göreviyle havalanmış, saat 11.06’da Gence’ye emniyetli şekilde iniş yapmıştır.

Haberin Devamı

Zafer Günü Etkinlikleri kapsamında Azerbaycan’da uçuş yapan F-16’larımızın 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla 13.15’te 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalkmıştır.

UÇAĞIMIZLA İRTİBATIN KESİLMESİ

Kalkış sonrası saat 13.50’de Tiflis Hava Trafik Kontrol merkeziyle son kez telsiz teması kurulmuş, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesilmiştir. Akabinde Tiflis Hava Trafik Kontrol merkezi tarafından yapılan çağrılara herhangi bir yanıt alınamamıştır.

Saat 14.34’te, TUAF 543 çağrı kodlu uçağımızın Tiflis’in güneyinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alınmıştır.

Haberin Devamı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olayın öğrenilmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak derhâl başlanmış, eş zamanlı olarak bir insansız hava aracımız bölgeye gönderilmiştir. Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02’de uçağın enkazına ulaşılmış, kaza kırım heyetimizin inceleme yapması maksadıyla bölge 17.00’de emniyete alınmıştır.

Sayın Bakanımız, enkaz arama kurtarma çalışmaları hakkında Gürcistan Savunma Bakanı, Azerbaycan Savunma Bakanı ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüşmeler yapmıştır.

Bölgeye intikal ettirilen arama kurtarma ve kaza kırım ekibimiz; düşen uçağımızın enkazında arama kurtarma faaliyetine hızlı reaksiyon göstererek tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan arama kurtarma ekipleriyle birlikte koordineli olarak 12 Kasım 06.30’da başlamıştır.

Haberin Devamı

ŞEHİTLERİMİZİN ÜLKEMİZE GETİRİLMESİ

Yapılan incelemede uçakta bulunan 20 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu anlaşılmıştır. Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır.

Şehitlerimizin aziz naaşları ülkemize getirilmesini müteakip yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacaktır.

Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Sonucun en kısa zamanda alınabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Enkaz arama kurtarma çalışmalarında hızlı reaksiyon göstererek tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan ve Azerbaycan makamlarına teşekkür ediyoruz.

Haberin Devamı

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

UÇAKTA MÜHİMMAT TAŞINIYOR MUYDU?

Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ NEDENİ KONUSUNDA BİR BULGU VAR MI?

Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.

AYNI DAKİKALARDA BÖLGEDE BİR HELİKOPTERİN TESPİT EDİLDİĞİ DOĞRU MU?

Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan’a ait helikopterdir.

SUUDİ ARABİSTAN TARAFINDAN HİZMET DIŞINA ÇIKARILAN UÇAĞIN SATIN ALINDIĞI DOĞRU MU?

Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir.

Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir.

DÜŞEN UÇAK ESKİ VE BAKIMLARI YETERSİZ MİYDİ?

Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır.

Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde;

Uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı,

En son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

KARAKUTUNUN İNCELENMEK MAKSADIYLA ÜLKEMİZE GETİRİLDİĞİ DOĞRU MU?

Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara’da incelemeye alınmıştır.

ENVANTERDE BULUNAN DİĞER C-130 UÇAKLARI UÇUŞLARINA DEVAM EDECEK Mİ?

Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır.