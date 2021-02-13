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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 13.02.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

20,5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

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20,5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı
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Adana'da çeşitli suçlardan 20,5 yıl hapis ve 82 bin 500 TL para cezasıyla aranan Arzu İzci (42), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahla yağma, yaralama, kumara yer ve imkan sağlama, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçlarından 20,5 yıl hapis cezası ve 82 bin 500 TL para cezasıyla aranan Arzu İzci’nin yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Polis, yaptığı çalışma sonucu İzci’nin, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Adresi belirlenen İzci, polis ekiplerince yakalandı. İzci, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.

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