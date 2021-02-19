20-21 Şubat tarihinde gerçekleşecek 2020-YDUS ve 2020-ALES/2 sınavları öncesi Ankara Valiliği'nden duyuru

20 Şubat 2021 Cumartesi günü yapılacak Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) ile 21 Şubat 2021 Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2020-ALES/2) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında “Sınava Giriş Belgesi” ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 20.02.2021 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında Çankaya

İlçe Nüfus Müdürlüğü;

21.02.2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Çankaya,

Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.