×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

2 yolcuya ömür boyu uçuş yasağı getiren kavga

Güncelleme Tarihi:

#Uçak Kavgası#Brüksel Havalimanı#Manchester Seferi
2 yolcuya ömür boyu uçuş yasağı getiren kavga
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 04:46

ANTALYA-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı’na acil iniş yaptı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde Jet2 havayolunun LS896 sefer sayılı Antalya-Manchester uçağında meydana geldi. Antalya'dan havalanan uçakta yolcular arasında iddiaya göre ırkçı söylemler nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kabin ekibinin müdahalesine rağmen kavganın sürmesi üzerine pilot, Brüksel Havalimanı'na acil iniş yaptı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

'İKİ YOLCUYU ÖMÜR BOYU CEZALANDIRIYORUZ'

Jet2 havayolundan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya-Manchester seferimiz LS896, iki yolcunun korkunç davranışları nedeniyle Brüksel’e yönlendirildi. Bu iki yolcu polis tarafından uçaktan indirildi ve uçuşumuz Manchester’a devam etti. Söz konusu yolcuları ömür boyu uçuş yasağıyla cezalandırıyoruz. Ayrıca bu yönlendirme nedeniyle oluşan tüm masrafları kendilerinden tahsil edeceğiz. Aile dostu bir havayolu olarak yolcu huzurunu bozan davranışlara sıfır tolerans gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gözden KaçmasınTrafik kavgasında araçtan inen yandıTrafik kavgasında araçtan inen yandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uçak Kavgası#Brüksel Havalimanı#Manchester Seferi

BAKMADAN GEÇME!