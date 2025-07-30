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2 yıldır nöbet tutuyorlar: Ne önlem aldılarsa çare etmedi | Yerleştirdikleri fotokapana yakalandı

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#Çorum#Ayı#Arıcılık
2 yıldır nöbet tutuyorlar: Ne önlem aldılarsa çare etmedi | Yerleştirdikleri fotokapana yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 16:01

Çorum'un Dodurga ilçesinde arı kovanlarına zarar veren ayı, üreticilerin kurduğu fotokapana yakalandı. Bir süre önce kovanların yine dağıtıldığını gören Tuncel, fotokapan görüntülerini izlediğinde, bir ayının kovanlara zarar verdiğini gördü. Tuncel, "Ayılar arılara, kovanlara çok zarar veriyor. Buna bir önlem alınması lazım. Biz kendi önlemlerimizi alıyoruz ama ayılar tel örgü, tahta dinlemiyor, evlerin içine bile giriyor." dedi.

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Alpagut köyündeki Karaburun Yaylası'nda bal üreten arıcılar, yaklaşık 2 yıldır ayıların kovanlara zarar vermesini önlemek amacıyla nöbet tutmaya başladı.

Bölgede bal üreten Yunus Tuncel, saldırıların sıklaşması üzerine kovanların olduğu bölgeye fotokapan yerleştirdi.

Bir süre önce kovanların yine dağıtıldığını gören Tuncel, fotokapan görüntülerini izlediğinde, bir ayının kovanlara zarar verdiğini gördü.

Tuncel, AA muhabirine, Karaburun Yaylası'ndaki 15 üreticinin ayı saldırıları nedeniyle tedirgin olduğunu söyledi.

2 yıldır nöbet tutuyorlar: Ne önlem aldılarsa çare etmedi | Yerleştirdikleri fotokapana yakalandı

Üreticiler olarak ayı saldırılarına karşı tedbir almaya çalıştıklarını belirten Tuncel, "Ayılar arılara, kovanlara çok zarar veriyor. Buna bir önlem alınması lazım. Biz kendi önlemlerimizi alıyoruz ama ayılar tel örgü, tahta dinlemiyor, evlerin içine bile giriyor." dedi.

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2 yıldır nöbet tutuyorlar: Ne önlem aldılarsa çare etmedi | Yerleştirdikleri fotokapana yakalandı

Kısa süre önce kovanların bulunduğu bölgeye fotokapan kurduğunu anlatan Tuncel, "Gelen hayvan ayı mı yoksa bal porsuğumu, anlamak için fotokapan kurdum. Ayının geldiğini doğruladık ama bu bizim için daha kötü. Artık insanlar bahçelerine gitmeye korkuyor. 15 arıcı var, gece gündüz nöbet tutuyorlar." diye konuştu.

2 yıldır nöbet tutuyorlar: Ne önlem aldılarsa çare etmedi | Yerleştirdikleri fotokapana yakalandı

Ayıların neden olduğu zararın her geçen gün arttığını dile getiren Tuncel, "Saldırıların bize toplam zararı 500 bin lirayı geçti. Ayı 2 yıldır kovanlarımızı dağıtıyor, hayvanlarımıza zarar veriyor." ifadesini kullandı.

"YETKİLİLERDEN TEDBİR ALMASINI BEKLİYORUZ"

Yaylada 2009'dan bu yana arıcılık yapan Bilal Soruk ise saldırılar nedeniyle mağdur olduklarına işaret ederek, "İki günde bir kovanlarımıza zarar veriyor. Yetkililerden ayı ile ilgili önlem almalarını bekliyoruz. Biz yapacak bir şey bulamadık, yetkililerin tedbir almasını bekliyoruz." diye konuştu.

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2 yıldır nöbet tutuyorlar: Ne önlem aldılarsa çare etmedi | Yerleştirdikleri fotokapana yakalandı

2 yıldır nöbet tutuyorlar: Ne önlem aldılarsa çare etmedi | Yerleştirdikleri fotokapana yakalandı

 

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#Çorum#Ayı#Arıcılık

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