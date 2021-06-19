2 yıldır haber alınamayan eski turizmci Hüseyin Öztürk böyle bulundu! Hastanede ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş Etiler Polis Merkezi'ne 21 Mayıs'ta giden genç kız, babası Hüseyin Öztürk'ü 2019 yılı temmuz ayından sonra görmediğini beyan etti. Bunun üzerine Hüseyin Öztürk hakkında arama kararı verildi. Dün akşam saatlerinden Antalya'nın Kemer ilçe devlet hastanesi acil servisine, açlık ve halsizlik şikayetiyle bilinci kapalı halde ambulansla bir kişi getirildi.

MANAVGAT'TA YAŞAYAN AĞABEYİ ÇAĞRILDI

Hastanede görevli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru tarafından yapılan araştırmada bu kişinin Hüseyin Öztürk olduğu belirlendi. Hastanedeki işlemlerin ardından polis, Hüseyin Öztürk'ün Manavgat'ta yaşayan ağabeyini ilçeye çağırdı.

İŞ YERİ BATTIKTAN SONRA KAYBOLMUŞ

Kemer'e gelen ağabeyi, Hüseyin Öztürk'ün daha önce otellerde müdürlük yaptığını, 2018 yılında ise iş yeri açtığını, battıktan sonra da kaybolduğunu belirtti. Hüseyin Öztürk daha sonra ağabeyiyle Manavgat'a gönderildi.

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