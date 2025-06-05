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2 yıldır dinmeye acı! Şehit eşinden evlilik yıldönümünde duygulandıran fotoğraflar

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#Şehit#Evlilik#Yıldönümü
2 yıldır dinmeye acı Şehit eşinden evlilik yıldönümünde duygulandıran fotoğraflar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 12:33

İki yıl önce şehit düşen Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın eşi Asiye Yaşar (25), düğün albümünde yer alan fotoğrafları küçük kızı Nare Lina ile aynı mekanda ve aynı açılarla yeniden çektirdi. O anları sosyal medyada paylaştı.

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Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Asiye Yaşar (25), Bursa Adliyesi duruşma salonunda silahlı saldırıda şehit olan eşi Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) ile düğün albümünde yer alan fotoğrafları, 2’nci evlilik yıl dönümlerinde küçük kızı Nare Lina ile aynı mekanda ve aynı açılarla çektirerek sosyal medyada paylaştı.

2 yıldır dinmeye acı Şehit eşinden evlilik yıldönümünde duygulandıran fotoğraflar

EŞİNİP PARKASINI GİYİP KUCAĞINDA BEBEĞİYLE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Bursa Adliyesi'nde geçen yıl 15 Aralık’ta duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Asiye Yaşar, şehit eşinin parkasını giyip, kucağında o dönem 8 aylık olan kızı Nare Lina ile törene katılarak, gözyaşı döktü.

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2 yıldır dinmeye acı Şehit eşinden evlilik yıldönümünde duygulandıran fotoğraflar

EŞİYLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOLARI BU KEZ KIZIYLA ÇEKTİRDİ 

Eşinin şehit olduğu dönemde 18 aylık evli olan Asiye Yaşar, evliliklerinin 2’nci yıl dönümünde düğün albümünde yer alan fotoğrafları aynı mekan ve aynı açılarla küçük kızı Nare Lina ile çektirip, sosyal medyada paylaştı.

2 yıldır dinmeye acı Şehit eşinden evlilik yıldönümünde duygulandıran fotoğraflar

“BERABER 1 DEFA KUTLAYAMAMIŞTIK”

Paylaşımına not düşen Yaşar, "İnsanın en çok güldüğü mutlu olduğu fotoğraflara içinin acıyarak bakması ne kadar ağır acı sevdiğim. Daha beraber 1 defa kutlayamamıştık canımın içi.

2 yıldır dinmeye acı Şehit eşinden evlilik yıldönümünde duygulandıran fotoğraflar

Bu yıl kızımızla beraber kutlayacaktık, nasıl da güzel hayaller kurup planlar yapmıştık” ifadelerini kullandı.

 

 

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#Şehit#Evlilik#Yıldönümü

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