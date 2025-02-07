2 yılda 2.6 trilyonluk yatırımla Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asrın felaketinin ikinci yılında dün Adıyaman’da ‘Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı’na katıldı. Erdoğan, salondakilerle birlikte depremde hayatını kaybeden 53 bin 737 kişi için Fatiha suresini okudu. “Bu vesileyle tüm şehitlerimizle birlikte dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen’e de Allah’tan rahmet diliyor, silah arkadaşlarına ve ailesine taziyelerimi iletiyorum” diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HERKES ALTINDAN KALKAMAZ

“6 Şubat’ta 11 ilde meydana gelen sarsıntılar, sadece bu illerdeki insanları değil, 85 milyon olarak herkesi derinden etkiledi. Birçok ülkenin yüzölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2.5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Asrın felaketi, ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Herkesin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tabloya rağmen hem millet hem de devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yüreklerimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, sabırla, azimle kararlılıkla çalıştık.

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TEK YÜREK, TEK BİLEK

Depremin ilk anından itibaren devlet tüm imkânlarını seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumları afet sahasına gönderdi. Hızla enkaza koşan arama kurtarma ekipleri, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, işçiler, mühendisler, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları tek yürek, tek bilek oldu. O zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla ‘devlet nerede’ diye soranlara, ‘devlet işte burada halkının yanında’ diyerek cevabımızı hem de çok güçlü bir biçimde verdik. Devleti eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, ticarete sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımızla, yöneticilerimizle, kamu görevlilerimizde gösterdik. Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik.

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YENİDEN ÇİÇEKLENİYOR

Devleti, teslim edilen konut ve işyerleriyle, yapılan yollar ve köprülerle, inşa edilen okullar ve hastanelerle, verilen destek ve teşviklerle gösterdik. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün, yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın, gençlerimizin, gülüşleriyle ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor. Bizi ve devletimizi milletimize ve depremzedelerimize mahcup etmeyen Rabb’ime bugün bir kez daha hamdediyorum.

EVİNE KAVUŞMAYAN KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da BAYKAR Konutları’nda ikamet eden Abdullah-Mukaddes Karakuş ailesini ziyaret etti.

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ankara ve İstanbul’daki sıcak ofislerinden ahkam kesenlere, aynaya bakmadan bize ‘Ne yaptınız?’ diye soranlara özetle bazı rakamları hatırlatmak istiyorum” dedi:

- “Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde afetlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları yıllar alırken, birkaç ayda konutları yükseltmeye başladık. 24 Ocak’ta, 201 bininci yuvanın anahtarlarını Malatya’da hak sahiplerine teslim ettik.

- Son iki yılda deprem bölgemize 2.6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. 2025 bütçemizde ise 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik.

- İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Kalan 252 bin konut ve işyerimizi de hızlıca bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylelikle yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yani neredeyse yarım milyon konut yapacak ve evine girmeyen, işyerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız.

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- Deprem bölgemizin tamamında uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını yeniliyoruz. Türkiye’nin toplam sınır ve kıyı uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometre.

34 SAHRA HASTANESİ

- Deprem bölgesinde 42.5 milyar lira bedelle 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladık.

- Bölgede hizmet veren sağlık tesislerine ek olarak, 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesi kuruldu. Sağlık alanında bölgede 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor.

- Bölge genelinde 557 acil yardım istasyonunun yanı sıra 939 ambulans, 88 UMKE aracı ve 3 helikopterle sağlık hizmetlerini sürdürüyoruz.1000 yataklı Hatay Şehir Hastanesi ile 1000 yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesinin projeleri de tamamlandı.

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- Yargı seferberliği de başlattık. Yaklaşık 10 bin personeli deprem şehirlerinde görevlendirdik. Bölgede 697 yeni mahkeme kurduk.”

EMİNE ERDOĞAN: YÜREĞİMİZDE DERİN BİR YARA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri anarken mesajında özetle şöyle dedi: “6 Şubat takvim yapraklarında sadece bir tarih değil, yüreğimizde açılan derin bir yara. Acısı dün gibi; ancak enkazların arasından sadece hüzün değil, milletimizin sarsılmaz dayanışması da yükseldi. Asrın birlikteliği ile yeniden umut dolduk. O gün devletimizin şefkat eli uzandı, milletimizin vicdanı seferber oldu. Birbirimize kenetlenerek mücadeleden vazgeçmedik. Bir yanımız hep buruk kalsa da gönüllerimizi ihya, şehirlerimizi de yeniden inşa ediyoruz. Yürekten inanıyorum ki barış ve huzurun teminatı şehirlerimiz, dünya durdukça medeniyetimizi yaşatmaya devam edecek. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve güç diliyorum. Unutmadık, unutmayacağız.”

ERDOĞAN’DAN DEMİRÖREN’E PLAKET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine yardımları nedeniyle Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e plaket verdi. Erdoğan’ın deprem bölgesine yardımları nedeniyle plaket verdiği isimlerden biri de BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.