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2 yıl önce doğa gezisinde keşfedildi, koparmanın cezası 109 bin TL

#Kahramanmaraş#Andırın#Şakayık
2 yıl önce doğa gezisinde keşfedildi, koparmanın cezası 109 bin TL

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki kayalıklarda şakayık ismi verilen çiçekler açtı. Endemik tür olan ve koruma altındaki çiçeği koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesiliyor.

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Doğal güzellikleri ve geniş ormanlık alanlarıyla Kahramanmaraş'ın en yeşil ilçelerinden biri olan Andırın, birçok endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Halk arasında 'ayı gülü' olarak da bilinen, ana vatanı Japonya ve Çin olan ancak Türkiye'de de yetişen çiçeği koparanlara 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.

2 yıl önce doğa gezisinde keşfedildi, koparmanın cezası 109 bin TL

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, şakayık çiçeğini 2 yıl önce bölgede yaptıkları doğa gezisinde keşfettiklerini söyledi. Şakayıkların genelde mayıs ayının ortalarında çiçek açtığını belirten Doğan, "10-15 günlük bir süre sonra çiçekleri soluyor. Bu çiçek genelde Toros Dağları'nın 1500 ve 2000 rakımına sahip alanlarında yetişiyor. İlçemizin değişik yerlerinde de yetişiyor ama bu alanda, bu bölgede toplu olarak yetiştiği tek alan diyebiliriz. Biz elimizden geldiğince bu zenginliklerimizi tespit etmek, korumak istiyoruz, bu sebeple de her yıl kontrol ediyoruz. Bu çiçeğin bir dalının koparılmasının yaklaşık 110 bin lira cezası olduğunu biliyoruz. Gerçekten korunması gerekilen bir değerimiz. Biz de koparmadan seyrediyoruz, seviyoruz bu güzelliklerimizi gelecek nesillere taşımak istiyoruz" diye konuştu.

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2 yıl önce doğa gezisinde keşfedildi, koparmanın cezası 109 bin TL

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#Kahramanmaraş#Andırın#Şakayık

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