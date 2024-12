2 yavru köpeği canice öldürmüştü... İndirimli cezaya avukatlardan itiraz

Haberin Devamı

Olay, 8 Kasım 2023’te Tekeli Mahallesi Şapşaklı Kuyu mevkiinde meydana geldi. O.K., evinin önüne gelen iki yavru köpekten birini ucu sivri demir sopayla, diğerini ise boş tarlaya fırlatıp, öldürdü. Olayı gören F.G.’nin şikayeti üzerine O.K. hakkında soruşturma başlatıldı ancak takipsizlik kararı verildi. Avukatların takipsizliğe olan itirazlarının ardından O.K. hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Menderes 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan O.K., “Avlumda da 3 köpeğim bulunduğu için bu köpekler havlamaya başladı. Bu sırada yavru köpeklerden birini tuttum ve ileri doğru fırlattım. Köpek öldü. Demir çubukla ikinci köpeği öldürmedim. Diğer yavru köpeği ise köpeklerimin saldırısından korumak için göndermek istedim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dedi.

‘İNDİRİM UYGULANDI’

Mahkemede dinlenen görgü tanığı F.G., “Evimdeyken dışarıda köpek seslerini duydum. Kendi aralarında boğuştuklarını düşündüm. Sesler artınca dışarıya çıktım. O.K.'yi çitle çevrili bahçesinde ucu sivri bir demirle köpekleri şişlerken gördüm. Bana, ‘Bunları öldürdüm seni de öldüreceğim’ dedi. Elinde bulunan çuvaldan canlı bir köpek çıkarıp, tarlaya attı. Sivri demir ile öldürülmüş, bağırsakları dışında iki köpek gördüm" diye konuştu.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Davaya katılan İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları da sanığın en ağır cezayı alması talebinde bulundu. Eylül ayında görülen duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. İddia makamı, öldürülen köpeklerin sahipli ve evcil olduğunun sabit olmadığı ve O.K.'nin eyleminin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraat talebinde bulundu. İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı avukatları, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Savunmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, O.K.'ye, ‘Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Suçu birden fazla hayvana karşı işlemesi nedeniyle ise cezasını 9 aya çıkardı ardından da O.K.'nin yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak, verdiği bu cezayı da 7 ay 15 gün hapse çevirip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

‘ÜST SINIRDAN CEZA İÇİN İSTİNAF ETTİK’

Karara itiraz ettiklerini belirten İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Aylin Aras Öztürk, “Toplumda infial yaratan bu olay bakımından; olayın vahameti, suçun işleniş şekli ve sanığın kastının yoğunluğu dikkate alınarak, sanığın eyleminin tamamen savunmasız canlılara karşı gerçekleştirilmiş olması, toplumda uyandırdığı etki ve verdiği vicdani zarar göz önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda, failin ve olası faillerin yeniden suç işlemeye cesaret edememesi, bu korkunç eylemin yaptırımsız kalmaması, vicdanların bir nebze olsun rahatlaması ve yavru köpeklerin yaşadığı acılar karşısında adaletin sağlanması adına; İzmir Barosu olarak, sanığın herhangi bir indirim veya seçenek yaptırım uygulanmaksızın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederek kararı istinaf ettik" dedi.