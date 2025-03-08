2 yaşındaki Rana, 10 sokak köpeğinin saldırısında öldü

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Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle akrabalarına ziyarete giden minik Rana El Minik çocuk, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

VALİLİK AÇILAMA YAPTI

Konya Valiliği’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S. isimli çocuğumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" denildi.