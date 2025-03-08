×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

2 yaşındaki Rana, 10 sokak köpeğinin saldırısında öldü

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Valililik#Köpek
2 yaşındaki Rana, 10 sokak köpeğinin saldırısında öldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 01:32

Konya'da 10 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, yaşamını yitirdi. Konya Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada "Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle akrabalarına ziyarete giden minik Rana El Minik çocuk, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Talihsiz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

VALİLİK AÇILAMA YAPTI

Konya Valiliği’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S. isimli çocuğumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Valililik#Köpek

BAKMADAN GEÇME!